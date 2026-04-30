Video, snimljen u delu grada Brikston, brzo je postao hit i pretvoren u meme, ali stručnjaci upozoravaju da situacija nije nimalo bezazlena.

Veverice i vejp – novi viralni trend ili ozbiljan problem?

Ovo nije usamljen slučaj. Sve češće se pojavljuju snimci veverica koje dolaze u kontakt sa odbačenim vejp uređajima. Jedan sličan video zabeležen je i u Filadelfija, gde je životinja pokušavala da grize elektronsku cigaretu.

Još 2023. godine RSPCA upozorio je na ovaj problem i pozvao na zabranu jednokratnih vejpova u Velikoj Britaniji, što je kasnije i uvedeno 2025. godine. Ipak, problem nije nestao.

Zašto veverice privlače elektronske cigarete?

Stručnjaci objašnjavaju da su glavni razlog – mirisi. Moderni vejpovi često imaju voćne arome poput manga ili bobica, što životinje lako mogu da zamene za hranu.

Krejg Šatlvort ističe da takvi mirisi deluju kao signal za hranu, što kod veverica aktivira instinkt preživljavanja.

Problem nastaje jer ono što miriše primamljivo zapravo sadrži opasne materije.

Koliko su vejpovi opasni za životinje?

Stručnjaci upozoravaju da elektronske cigarete mogu biti izuzetno štetne za divlje životinje. One sadrže plastiku, litijum i nikotin – supstance koje mogu izazvati trovanje ili čak smrt.

U pojedinim slučajevima, životinje su čak progutale delove vejp uređaja, što dodatno povećava rizik od unutrašnjih povreda i unosa mikroplastike.

Nikotin je posebno opasan jer se ne pojavljuje u prirodi, pa organizam životinja ne može da ga obradi.

Problem koji pogađa i kućne ljubimce

Ova opasnost ne odnosi se samo na divlje životinje. Prema podacima RSPCA, zabeležene su stotine slučajeva trovanja kućnih ljubimaca povezanih sa vejpingom, a najčešće su pogođeni psi.

U nekim slučajevima, posledice su bile fatalne.

Šta možete da uradite?

Stručnjaci savetuju jednostavnu, ali važnu stvar – nikada ne bacajte vejp uređaje u prirodu ili na ulicu. Odlažite ih u zatvorene kante kako ne bi postali opasnost za životinje.

Iako viralni snimci mogu delovati smešno, realnost je mnogo ozbiljnija.

Sledeći put kada vidite ovakav video – setite se da iza njega stoji stvarna opasnost za životinje.