Đurđevdan, koji se obeležava 6. maja, oduvek je imao posebno mesto u narodnim verovanjima kada je reč o vremenskim prilikama. Stari su govorili da ovaj dan ne donosi samo prazničnu radost, već i nagoveštaj kakvo nas leto očekuje.

Prema narodnom predanju, vreme na Đurđevdan može biti svojevrsni „znak“ za naredne mesece. Verovalo se da, ako tog dana padne kiša – odnosno kako se govorilo da se „zamuti voda“ – leto će biti sušno i bez mnogo padavina. Sličan običaj vezuje se i za Veliki petak, pa se ova dva dana često posmatraju zajedno kao pokazatelji letnjih prilika.

Drugim rečima, ako su oba dana kišna, ljudi su verovali da nas čeka dugo, toplo i suvo leto. Ako su, pak, vedri i sunčani – očekivala se promenljivija sezona sa više kiše.

Ova verovanja potiču iz vremena kada su ljudi bili direktno vezani za prirodu i poljoprivredu, pa su pažljivo posmatrali svaki znak kako bi predvideli kakva ih godina čeka. Danas ih mnogi i dalje prepričavaju, više kao zanimljivu tradiciju nego kao pouzdanu prognozu.

Kakvo vreme nas čeka za Đurđevdan 2026?

Kada je reč o stvarnoj prognozi, meteorolozi najavljuju promenljivo prolećno vreme tokom maja, uz česte smene sunca i kiše.

Za sam početak maja temperature se kreću u prijatnim okvirima, a maksimalne vrednosti u ovom periodu obično idu između 20 i 25 stepeni.

Maj je poznat po takozvanim „majskim kišama“, koje su i ove godine u najavi, pa su pljuskovi i nestabilno vreme sasvim očekivani.

U praksi, to znači da nas za Đurđevdan može dočekati kombinacija sunčanih intervala i kratkotrajnih padavina, uz prijatne dnevne temperature – tipično prolećno vreme.

Šta to znači za leto?

Iako narod kaže jedno, a meteorologija drugo, zanimljivo je da se i dugoročne prognoze donekle poklapaju sa starim verovanjima.

Leto 2026. bi, prema najavama, moglo biti toplo, uz povremene pljuskove i moguće toplotne talase, ali bez ekstremnih odstupanja od proseka.

Dakle – čak i ako Đurđevdan bude kišovit, to ne znači automatski sušu, ali svakako daje zanimljiv „narodni signal“ koji se i danas rado prati.

Đurđevdan je spoj tradicije i prirode – dan kada su naši preci „čitali“ znakove iz vremena i pokušavali da predvide budućnost.

Da li će leto zaista biti onakvo kakvo je vreme 6. maja? Nauka kaže da ne mora.

Ali jedno je sigurno – svaki Đurđevdan nosi novu priču, a možda i mali nagoveštaj onoga što dolazi.