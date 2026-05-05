Mnogi sisari imaju jasno određenu sezonu parenja. Njihovo razmnožavanje prati precizan „biološki kalendar“ koji je usklađen sa uslovima u prirodi. Tako, na primer, jeleni, lisice i mnoge druge vrste imaju period parenja koji je tempiran tako da se mladunci rađaju u vreme kada su hrana i klima najpovoljniji.

Kod ljudi je situacija potpuno drugačija, i u biološkom i u praktičnom smislu. Ljudi mogu imati decu tokom cele godine, pa se zato u nauci često opisuju kao „kontinuirani reproduktori“, kod kojih plodnost nije ograničena na određenu sezonu.

Objašnjenje za to ne leži samo u evoluciji, već u složenoj kombinaciji fiziologije, društvenog ponašanja i sposobnosti čoveka da se prilagodi promenama u okruženju. Prema podacima koje prenosi Forbes, pozivajući se na istraživanja Univerziteta u Čikagu, kod žena ovulacija je uglavnom „skrivena“. Za razliku od mnogih životinjskih vrsta, ne postoje jasni spoljašnji znaci kada je plodnost na vrhuncu, što menja način na koji se reproduktivno ponašanje organizuje.

Evolutivne teorije sugerišu da je upravo ova skrivena ovulacija mogla doprineti razvoju stabilnijih partnerskih odnosa i dugoročnih veza, umesto kratkotrajnih, sezonskih obrazaca parenja koji su tipični za mnoge druge sisare.

Još jedan važan faktor je činjenica da se ljudske bebe rađaju potpuno bespomoćne i zahtevaju dugotrajan i intenzivan period nege. U takvim uslovima, dugoročna saradnja roditelja i stabilna društvena podrška postaju ključni za preživljavanje i razvoj deteta, što dodatno smanjuje značaj sezonskog razmnožavanja.

Ipak, iako ljudi mogu da začnu dete tokom cele godine, određene sezonske razlike u stopama rađanja i dalje postoje. Studije objavljene u časopisu The Quarterly Review of Biology pokazuju da mnoge populacije imaju periodične oscilacije u broju rođenja, koje su povezane sa klimom, ishranom i dužinom dana. Pored toga, istraživanja ponašanja i internet pretraga ukazuju na povećano interesovanje za intimne odnose u periodima praznika i društvenih okupljanja, što se često odražava kroz porast broja rođenja nekoliko meseci kasnije.