Ako vaš jorgovan iz godine u godinu daje sve manje cvetova, problem najčešće nije u zemljištu ili vremenskim uslovima, već u načinu rezidbe. Iskusni baštovani naglašavaju da upravo pravilno orezivanje odlučuje hoće li biljka narednog proleća biti bujna ili gotovo bez cveta.

Stručnjaci ističu da se jorgovan orezuje odmah nakon cvetanja. To je kratak, ali ključan period u kojem biljka „odlučuje“ kako će izgledati naredne sezone. Nakon što precveta, važno je ukloniti suve i oslabljene grančice, kao i izdanke koji izlaze iz korena, dok se predugačke grane blago skraćuju. Na taj način se podstiče razvoj zdravih izdanaka, a idealna struktura biljke su grane debljine otprilike kao olovka, jer upravo one najčešće nose cvetove sledeće godine.

Ako je jorgovan zapušten, pregust ili slabog cvetanja, ponekad je potrebna drastičnija rezidba. U tom slučaju biljka se može skratiti na oko 15 do 20 centimetara od zemlje. Iako to znači da te godine verovatno neće cvetati, naredne sezone obično izrasta potpuno nova, snažna i zdrava struktura. Nakon toga se bira nekoliko najjačih izdanaka, dok se ostali uklanjaju kako bi se formirao uravnotežen grm.

Ono što jorgovan čini zahvalnom biljkom jeste njegova izdržljivost. Podnosi i niske i visoke temperature, uspeva u različitim tipovima zemljišta osim u izrazito kiselom, i dobro podnosi gradske uslove. Upravo zato se često smatra jednom od najpouzdanijih biljaka za dvorišta, ali samo ako se pravilno i na vreme orezuje.