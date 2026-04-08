Njegov primer „uradi sam“ renoviranja privukao je veliku pažnju, posebno među onima koji žele da smanje troškove uređenja doma.

Sven, koji je aktivan na Instagramu još od 2013. godine, dokazao je da nije samo kreator sadržaja, već i veoma vešt u građevinskim i umetničkim radovima. U viralnom videu prikazao je ceo proces pripreme stana za useljenje, od uklanjanja starog nameštaja do završnih dekorativnih detalja.

Kako je uštedeo novac renoviranjem stana?

Tokom renoviranja, Sven je samostalno obavio niz poslova koji bi inače zahtevali angažovanje majstora:

uklanjanje starog nameštaja (ušteda oko 200 evra)

zaštita vrata i prozora (oko 240 evra)

demontaža ugradnog nameštaja i kuhinje (oko 500 evra)

skidanje pločica i podnih obloga

odvoz građevinskog otpada (oko 400 evra)

Ukupna procenjena ušteda premašuje 2.000 evra, što je mnoge korisnike društvenih mreža ostavilo bez teksta.

Kreativnost koja dodatno štedi novac

Posebnu pažnju privuklo je to što je Sven sam izrađivao i umetničke slike za stan. Umesto da potroši oko 423 evra na kupovinu dekoracije, uspeo je da sve napravi za svega 100 evra.

Čak je i štafelaj napravio sopstvenim rukama, čime je dodatno smanjio troškove i dao lični pečat svom prostoru.

„Vredelo je zasukati rukave“

Kako je sam istakao, proces renoviranja nije bio lak:

„Neću lagati, bilo je izazovno i zahtevalo je dosta vremena“, rekao je Sven, ali je naglasio da se trud na kraju isplatio.

Njegova priča inspirisala je mnoge koji razmišljaju o samostalnom renoviranju stana i pokazala da uz trud, vreme i veštinu mogu ostvariti značajne uštede.

Reakcije na društvenim mrežama

Video je izazvao brojne komentare – od pohvala do duhovitih opaski:

„Bravo! Iskustvo koje si stekao nema cenu!“

„Cene kao u Parizu, a ti u Zagrebu?“

„Sve si odradio vrhunski, ali sa ekipom bi bilo lakše“

„Cena odvoza šuta deluje nisko“

Ipak, većina se slaže da je Svenov poduhvat primer kako „uradi sam“ pristup može doneti velike uštede i lično zadovoljstvo.