Na 14. sednici Komisije za dodelu subvencija za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, održanoj u Palati Srbija, odobreno je još 60 zahteva, čija ukupna vrednost prelazi milion evra.

Kako je saopštilo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, zahvaljujući ovoj meri države, 60 majki će obezbediti krov nad glavom za svoje porodice.

Od kada je formiran novi sastav Komisije, na čijem čelu je ministarka Jelena Žarić Kovačević, a od prve sednice održane 21. jula 2025. godine, do danas je za ovu namenu izdvojeno više od 10 miliona evra. Ova sredstva predstavljaju značajan podsticaj porodicama i potvrđuju kontinuiranu podršku države roditeljima i deci.

Pravo na ovu subvenciju imaju majke koje prvi put kupuju nekretninu, a država pokriva do 20 odsto vrednosti stana ili kuće, najviše do 20.000 evra.

Među uslovima je i to da dete u trenutku podnošenja zahteva ne sme biti starije od godinu dana, dok ukupni prihodi supružnika ne smeju prelaziti dve prosečne zarade u Srbiji.

Zahtevi se podnose preko nadležnih organa lokalne samouprave, koji dalje prosleđuju dokumentaciju Komisiji na razmatranje.

Od donošenja ove uredbe 2022. godine do danas, država je u ovu meru uložila oko 25 miliona evra, čime je čak 1.536 porodica dobilo priliku da obezbedi svoj prvi dom.