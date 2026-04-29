Stan u Italiji na na 100 metara od plaže stan 116.000 evra: Ponuda koja se "ne odbija"

Na ostrvu Grado u Italiji 100 metara od plaže može se kupiti stan od 47 kvadratnih metara za 116.000 evra

 
Autor:  Darko Matić
29.04.2026.18:20
Stan u Italiji na na 100 metara od plaže stan 116.000 evra: Ponuda koja se "ne odbija"
 UZNEMIRUJUĆE! HOROR NA ULICI! Terorista ubadao ljude pred kamerama – grad u PANICI! (VIDEO)
Za 116.000 evra stan sto metara od plaže na Jadranu i to u Italiji. Zvuči kao klikbejt, ali Grado je realno mesto koje većina kupaca iz Srbije jednostavno nikad nije stavila na radar. Lagunsko ostrvo u Furlaniji, sa 7.500 stanovnika i austrougarskim nasledjem, drži prosečnu cenu od 3.632 evra po kvadratu i apsolutni je rekorder provincije.

Šta konkretno piše u ponudi za Grado

Najniža aktivna cena na portalu Immobiliare je 116.000 evra, i to za stan od 47 kvadrata na četvrtom spratu sa liftom, klimom i verandiranom terasom, 100 metara od plaže Pineta. Cena po kvadratu od 2.468 evra znači da je ovo, za Grado, ispod proseka. Stan od 62 kvadrata sa terasom i liftom nudi se za 128.000 evra, na 2.065 evra po kvadratu, trenutno jedan od boljih odnosa u aktivnoj ponudi. Na istoj ceni stoji i renoviran stan od 46 kvadrata iz 2021, sa dve kupatile i terasom, koji vlasnik nudi kao investiciju s prinosom od sezonskog iznajmljivanja.

Za 123.000 evra stan od 48 kvadrata sa dve spavaće sobe i parking mestom dolazi s opcijom rent-to-buy, što je na ovom tržištu prava retkost. Jedan oglas posebno odskače: stan od 40 kvadrata u kompleksu Villa Rubinia, spušten sa 135.000 na 119.000 evra, pad od skoro 12 posto. Na tržištu gde se cene ne obaraju, taj oglas se vidi iz daleka. Na suprotnom kraju, studio od 35 kvadrata uz Staru luku u najstarijoj zgradi u gradu, 200 metara od mora, košta 149.000 evra, odnosno 4.257 evra po kvadratu.

Sezonski prinos i logika investicije

Prosečna cena najma u martu 2026. iznosi 12,32 evra po kvadratu mesečno, ali dvogodišnji vrhunac iz novembra 2024. prelazio je 16 evra. Zimski i letnji najam su dva različita tržišta i ko kupuje kao investitor, računa isključivo na sezonu.

Zašto cene ne padaju

Grado je ostrvo. Lagunski ambijent, peščane plaže i borova šuma nisu nešto što se može sagraditi negde drugde. Fond nekretnina je ograničen i ostaje ograničen. Potražnja dolazi od kupaca iz Veneta, Furlanije i Austrije koji traže drugu kuću, ne prvu, i koji tačno znaju šta hoće. Dok cene u ostatku provincije stagniraju ili blago padaju, Grado u 2026. ostaje tržište na koje kriza još nije stigla.

Zašto Italijani, Austrijanci i Nemci već decenijama biraju baš Grado

Austrougarski car Franc Jozef proglasio je grad zvaničnim carskim letovalištem još 1892. godine, i taj status je ostao upisan u DNK mesta. Četiri plaže sa Blue Flag oznakom okrenute su prema jugu i nikada nisu u senci, peščano dno i plitko more čine ih idealnim za decu i starije, a lokalni pesak bogat jodom i morskom soli koristi se u terapijskim tretmanima koji su Gradu doneli reputaciju kakvu malo koji mali grad ima.

Terme Marine, ponovo otvorene u decembru 2025. u renoviranom obliku, jedina su institucija te vrste u Italiji koja na jednom mestu spaja talasoterapiju, preventivnu medicinu i wellness zasnovane na morskoj vodi i rade tokom čitave godine. Laguna sa oko 100 ostrvceta stanište je flamingosa, čaplji i roda, a vođene ture čamcem do svetilišta na Barbani potiču još iz 1237. godine. Grado je i krajnja tačka Alpe Adria biciklističke rute 425 kilometara od Salcburga, a ko stigne biciklom, dočekuju ga uske kaldrmsane calli istorijskog centra i boreto a la graisana, riblja čorba koja se priprema samo ovde.

Kako srpski kupci mogu da kupe nekretninu u Gradu

Između Srbije i Italije postoji princip reciprociteta, pa srpski državljani kupuju nekretninu bez posebnih ograničenja. Potrebno je pribaviti poreski broj (codice fiscale), koji se besplatno izdaje u svakoj italijanskoj poreskoj upravi ili konzulatu, potpisati predugovor (compromesso) uz kaparu i overiti kupoprodajni ugovor pred javnim beležnikom (notaio). Na cenu nekretnine treba dodati između sedam i deset posto za notarske troškove, porez na prenos vlasništva i agencijsku proviziju. Hipotekarni kredit za strane nerezidente je u praksi teško dostupan. Vlasništvo ne donosi boravišnu dozvolu, srpski kupci mogu da borave u Italiji do 90 dana u svakom periodu od 180 dana, prenose nekretnine.rs.

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

Stan u Beogradu za 300 evra? Moguće je, i to ne na periferiji

MILION EVRA ZA PORODICE! Evo ko može da dobije subvenciju za stan!

NA POPULARNOM OSTRVU KAZNA OD 500 EVRA SPAŠAVA TURISTE Evo kako

SRBIN NAPRAVIO ROĐENDAN U STANU Komšije POLUDELE - ujutru ga sačekao HLADAN TUŠ!

Gde su najjeftiniji kvadrati u Srbiji: Stanovi i kuće za samo 500 evra po kvadratu

Taksista ženi tražio 200 evra preko vožnje, a razlog će mnoge razbesneti: "Uvek to uradim..."

Zelenski menja igru: "Imamo višak oružja - spremni smo za izvoz"

Klonirani automobili preplavili Evropu - hiljade kupaca ostalo bez novca i vozila

Predstavljamo vam najneuredniju prodavnicu na svetu

Stan u Beogradu za 300 evra? Moguće je, i to ne na periferiji

Od cene će vam se zavrteti: Evo koliko koštaju 2 hektara u Barajevu

MILION EVRA ZA PORODICE! Evo ko može da dobije subvenciju za stan!

BESPLATNO PUTOVANJE ZA PENZIONERE! Evo kako da se prijavite odmah!

Otkrivene brojke - koliko je rat u Iranu koštao SAD

14 GODINA STABILAN DINAR, AMERIKANCI ULAŽU MILIJARDE! Vučić: Srbija drži kurs uprkos haosu, rast ide ka 2,8%!

"IMALA SAM TEŠKU OPERACIJU" Zorica otkrila sa kojom pošasti se izborila: "Kemiš je ležao sa mnom"

"VIŠE NIJE OD ČETIRI DO SEDAM, SAD JE DUŽE!" Dara Bubamara o skandalu: "To je stara poruka!"

BRESKVICA RASKINULA VEZU OD PET GODINA Iselila se iz stana!

"NE IDE DA NAPRAVIŠ SKANDAL DA BI IZAŠAO U NOVINAMA" Žika Jakšić žestoko o skandalu Dare Bubamare!

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,76
USD USD 99,98 100,28 100,59
CAD CAD 73,05 73,27 73,49
AUD AUD 71,61 71,83 72,05
GBP GBP 135,1 135,5 135,91
CHF CHF 126,69 127,07 127,45

