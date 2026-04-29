Stan u Italiji na na 100 metara od plaže stan 116.000 evra: Ponuda koja se "ne odbija"

Za 116.000 evra stan sto metara od plaže na Jadranu i to u Italiji. Zvuči kao klikbejt, ali Grado je realno mesto koje većina kupaca iz Srbije jednostavno nikad nije stavila na radar. Lagunsko ostrvo u Furlaniji, sa 7.500 stanovnika i austrougarskim nasledjem, drži prosečnu cenu od 3.632 evra po kvadratu i apsolutni je rekorder provincije.

Šta konkretno piše u ponudi za Grado

Najniža aktivna cena na portalu Immobiliare je 116.000 evra, i to za stan od 47 kvadrata na četvrtom spratu sa liftom, klimom i verandiranom terasom, 100 metara od plaže Pineta. Cena po kvadratu od 2.468 evra znači da je ovo, za Grado, ispod proseka. Stan od 62 kvadrata sa terasom i liftom nudi se za 128.000 evra, na 2.065 evra po kvadratu, trenutno jedan od boljih odnosa u aktivnoj ponudi. Na istoj ceni stoji i renoviran stan od 46 kvadrata iz 2021, sa dve kupatile i terasom, koji vlasnik nudi kao investiciju s prinosom od sezonskog iznajmljivanja.

Za 123.000 evra stan od 48 kvadrata sa dve spavaće sobe i parking mestom dolazi s opcijom rent-to-buy, što je na ovom tržištu prava retkost. Jedan oglas posebno odskače: stan od 40 kvadrata u kompleksu Villa Rubinia, spušten sa 135.000 na 119.000 evra, pad od skoro 12 posto. Na tržištu gde se cene ne obaraju, taj oglas se vidi iz daleka. Na suprotnom kraju, studio od 35 kvadrata uz Staru luku u najstarijoj zgradi u gradu, 200 metara od mora, košta 149.000 evra, odnosno 4.257 evra po kvadratu.

Sezonski prinos i logika investicije

Prosečna cena najma u martu 2026. iznosi 12,32 evra po kvadratu mesečno, ali dvogodišnji vrhunac iz novembra 2024. prelazio je 16 evra. Zimski i letnji najam su dva različita tržišta i ko kupuje kao investitor, računa isključivo na sezonu.

Zašto cene ne padaju

Grado je ostrvo. Lagunski ambijent, peščane plaže i borova šuma nisu nešto što se može sagraditi negde drugde. Fond nekretnina je ograničen i ostaje ograničen. Potražnja dolazi od kupaca iz Veneta, Furlanije i Austrije koji traže drugu kuću, ne prvu, i koji tačno znaju šta hoće. Dok cene u ostatku provincije stagniraju ili blago padaju, Grado u 2026. ostaje tržište na koje kriza još nije stigla.

Zašto Italijani, Austrijanci i Nemci već decenijama biraju baš Grado

Austrougarski car Franc Jozef proglasio je grad zvaničnim carskim letovalištem još 1892. godine, i taj status je ostao upisan u DNK mesta. Četiri plaže sa Blue Flag oznakom okrenute su prema jugu i nikada nisu u senci, peščano dno i plitko more čine ih idealnim za decu i starije, a lokalni pesak bogat jodom i morskom soli koristi se u terapijskim tretmanima koji su Gradu doneli reputaciju kakvu malo koji mali grad ima.

Terme Marine, ponovo otvorene u decembru 2025. u renoviranom obliku, jedina su institucija te vrste u Italiji koja na jednom mestu spaja talasoterapiju, preventivnu medicinu i wellness zasnovane na morskoj vodi i rade tokom čitave godine. Laguna sa oko 100 ostrvceta stanište je flamingosa, čaplji i roda, a vođene ture čamcem do svetilišta na Barbani potiču još iz 1237. godine. Grado je i krajnja tačka Alpe Adria biciklističke rute 425 kilometara od Salcburga, a ko stigne biciklom, dočekuju ga uske kaldrmsane calli istorijskog centra i boreto a la graisana, riblja čorba koja se priprema samo ovde.

Kako srpski kupci mogu da kupe nekretninu u Gradu