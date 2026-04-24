Narcisi su među najlepšim vesnicima proleća i jedan od najlakših načina da dvorište ili vrt zablista bojama. Ipak, mnogi baštovani se iz godine u godinu suočavaju sa istim problemom – biljka izgleda zdravo, listovi su bujni, ali cvetovi izostaju ili ih je sve manje.

Na prvi pogled deluje kao misterija, ali uzrok je u većini slučajeva vrlo jednostavan.

Zašto narcisi prestaju da cvetaju

Najčešći razlog je prenatrpanost lukovica ispod zemlje. Vremenom se narcisi razmnožavaju i formiraju guste „busenove“. Kada postane pretesno, biljka više nema dovoljno prostora i hranljivih materija.

U takvim uslovima energija se troši na opstanak i razvoj listova, dok cvetanje postaje sve slabije ili potpuno izostaje. Zato narcisi mogu delovati zdravo, ali bez cvetova.

Brzi trik koji pravi razliku

Jedna od najjednostavnijih, a često zanemarenih stvari jeste pravilno uklanjanje precvetalih cvetova.

Čim cvet uvene, potrebno je da ga odsečete (tzv. „deadheading“), ali da listove obavezno ostavite. Oni igraju ključnu ulogu – putem fotosinteze hrane lukovicu i pomažu joj da „napuni energiju“ za narednu sezonu.

Ako se listovi prerano uklone ili pokose zajedno sa travom, sledeće godine cvetanje može biti znatno slabije.

Kada i kako vaditi lukovice

Ako primetite da narcisi svake godine slabije cvetaju, vreme je za podelu lukovica.

To se radi kada lišće potpuno požuti i osuši se – obično krajem proleća ili početkom leta.

Postupak je jednostavan:

  • pažljivo izvadite lukovice iz zemlje
  • razdvojte veće, zdrave primerke
  • ponovo ih zasadite sa razmakom (10–15 cm)
  • sitnije lukovice ostavite da ojačaju za naredne godine

Ova mala intervencija može potpuno obnoviti cvetanje već sledeće sezone.

Dodatni saveti za bogatije cvetanje

Da bi narcisi davali maksimum, obratite pažnju i na sledeće:

  • sadite ih na mestu sa dosta sunca ili blage senke
  • izbegavajte previše vlažno zemljište
  • dodajte malo komposta ili blagog đubriva u jesen
  • ne vezujte i ne savijajte listove – to smanjuje dotok energije

Prirodna zaštita u bašti

Osim što su dekorativni, narcisi imaju i praktičnu ulogu. Njihove lukovice sadrže supstance koje odbijaju glodare, pa mogu pomoći u zaštiti bašte od neželjenih „kopača“.

Šta saditi uz narcise

Pošto narcisi cvetaju rano i brzo se povlače, idealno je kombinovati ih sa biljkama koje dolaze do izražaja kasnije.

Dobri izbori su:

  • dalije
  • geranijumi
  • božuri

Na taj način vaša bašta ostaje bogata i šarena tokom cele sezone.

U suštini, ključ je u jednoj stvari: dati biljkama prostor i vreme da obnove energiju. Kada to uradite, narcisi će vam se svake godine odužiti sve bogatijim cvetanjem. 