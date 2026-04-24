Narcisi su među najlepšim vesnicima proleća i jedan od najlakših načina da dvorište ili vrt zablista bojama. Ipak, mnogi baštovani se iz godine u godinu suočavaju sa istim problemom – biljka izgleda zdravo, listovi su bujni, ali cvetovi izostaju ili ih je sve manje.
Na prvi pogled deluje kao misterija, ali uzrok je u većini slučajeva vrlo jednostavan.
Zašto narcisi prestaju da cvetaju
Najčešći razlog je prenatrpanost lukovica ispod zemlje. Vremenom se narcisi razmnožavaju i formiraju guste „busenove“. Kada postane pretesno, biljka više nema dovoljno prostora i hranljivih materija.
U takvim uslovima energija se troši na opstanak i razvoj listova, dok cvetanje postaje sve slabije ili potpuno izostaje. Zato narcisi mogu delovati zdravo, ali bez cvetova.
Brzi trik koji pravi razliku
Jedna od najjednostavnijih, a često zanemarenih stvari jeste pravilno uklanjanje precvetalih cvetova.
Čim cvet uvene, potrebno je da ga odsečete (tzv. „deadheading“), ali da listove obavezno ostavite. Oni igraju ključnu ulogu – putem fotosinteze hrane lukovicu i pomažu joj da „napuni energiju“ za narednu sezonu.
Ako se listovi prerano uklone ili pokose zajedno sa travom, sledeće godine cvetanje može biti znatno slabije.
Kada i kako vaditi lukovice
Ako primetite da narcisi svake godine slabije cvetaju, vreme je za podelu lukovica.
To se radi kada lišće potpuno požuti i osuši se – obično krajem proleća ili početkom leta.
Postupak je jednostavan:
- pažljivo izvadite lukovice iz zemlje
- razdvojte veće, zdrave primerke
- ponovo ih zasadite sa razmakom (10–15 cm)
- sitnije lukovice ostavite da ojačaju za naredne godine
Ova mala intervencija može potpuno obnoviti cvetanje već sledeće sezone.
Dodatni saveti za bogatije cvetanje
Da bi narcisi davali maksimum, obratite pažnju i na sledeće:
- sadite ih na mestu sa dosta sunca ili blage senke
- izbegavajte previše vlažno zemljište
- dodajte malo komposta ili blagog đubriva u jesen
- ne vezujte i ne savijajte listove – to smanjuje dotok energije
Prirodna zaštita u bašti
Osim što su dekorativni, narcisi imaju i praktičnu ulogu. Njihove lukovice sadrže supstance koje odbijaju glodare, pa mogu pomoći u zaštiti bašte od neželjenih „kopača“.
Šta saditi uz narcise
Pošto narcisi cvetaju rano i brzo se povlače, idealno je kombinovati ih sa biljkama koje dolaze do izražaja kasnije.
Dobri izbori su:
- dalije
- geranijumi
- božuri
Na taj način vaša bašta ostaje bogata i šarena tokom cele sezone.
U suštini, ključ je u jednoj stvari: dati biljkama prostor i vreme da obnove energiju. Kada to uradite, narcisi će vam se svake godine odužiti sve bogatijim cvetanjem.
