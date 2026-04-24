Narcisi su među najlepšim vesnicima proleća i jedan od najlakših načina da dvorište ili vrt zablista bojama. Ipak, mnogi baštovani se iz godine u godinu suočavaju sa istim problemom – biljka izgleda zdravo, listovi su bujni, ali cvetovi izostaju ili ih je sve manje.

Na prvi pogled deluje kao misterija, ali uzrok je u većini slučajeva vrlo jednostavan.

Zašto narcisi prestaju da cvetaju

Najčešći razlog je prenatrpanost lukovica ispod zemlje. Vremenom se narcisi razmnožavaju i formiraju guste „busenove“. Kada postane pretesno, biljka više nema dovoljno prostora i hranljivih materija.

U takvim uslovima energija se troši na opstanak i razvoj listova, dok cvetanje postaje sve slabije ili potpuno izostaje. Zato narcisi mogu delovati zdravo, ali bez cvetova.

Brzi trik koji pravi razliku

Jedna od najjednostavnijih, a često zanemarenih stvari jeste pravilno uklanjanje precvetalih cvetova.

Čim cvet uvene, potrebno je da ga odsečete (tzv. „deadheading“), ali da listove obavezno ostavite. Oni igraju ključnu ulogu – putem fotosinteze hrane lukovicu i pomažu joj da „napuni energiju“ za narednu sezonu.

Ako se listovi prerano uklone ili pokose zajedno sa travom, sledeće godine cvetanje može biti znatno slabije.

Kada i kako vaditi lukovice

Ako primetite da narcisi svake godine slabije cvetaju, vreme je za podelu lukovica.

To se radi kada lišće potpuno požuti i osuši se – obično krajem proleća ili početkom leta.

Postupak je jednostavan:

pažljivo izvadite lukovice iz zemlje

razdvojte veće, zdrave primerke

ponovo ih zasadite sa razmakom (10–15 cm)

sitnije lukovice ostavite da ojačaju za naredne godine

Ova mala intervencija može potpuno obnoviti cvetanje već sledeće sezone.

Dodatni saveti za bogatije cvetanje

Da bi narcisi davali maksimum, obratite pažnju i na sledeće:

sadite ih na mestu sa dosta sunca ili blage senke

izbegavajte previše vlažno zemljište

dodajte malo komposta ili blagog đubriva u jesen

ne vezujte i ne savijajte listove – to smanjuje dotok energije

Prirodna zaštita u bašti

Osim što su dekorativni, narcisi imaju i praktičnu ulogu. Njihove lukovice sadrže supstance koje odbijaju glodare, pa mogu pomoći u zaštiti bašte od neželjenih „kopača“.

Šta saditi uz narcise

Pošto narcisi cvetaju rano i brzo se povlače, idealno je kombinovati ih sa biljkama koje dolaze do izražaja kasnije.

Dobri izbori su:

dalije

geranijumi

božuri

Na taj način vaša bašta ostaje bogata i šarena tokom cele sezone.

U suštini, ključ je u jednoj stvari: dati biljkama prostor i vreme da obnove energiju. Kada to uradite, narcisi će vam se svake godine odužiti sve bogatijim cvetanjem.