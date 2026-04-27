Cvetaju raskošno, prelepo mirišu i pretvaraju dvorišta u male oaze. Ipak, ako ih posadite bez razmišljanja, možete uneti i nevidljivu opasnost. Pojedine ukrasne biljke mogu biti izuzetno otrovne, posebno za decu i kućne ljubimce.

Mnoge od njih kupuju se nesvesno, jer deluju bezazleno i dekorativno. Problem nastaje kada liče na jestive biljke ili imaju primamljive, šarene bobice koje lako privlače najmlađe.

Mezereon

Ovaj ukrasni žbun cveta rano u godini, ima prijatan miris i upadljive roze cvetove. Tokom leta razvija crvene bobice koje podsećaju na ribizle. Deci su posebno privlačne, ali i mala količina može izazvati ozbiljno trovanje.

Jesenski mrazovac

Biljka koja se često naziva „majstorom prerušavanja“. Krajem leta cveta нежно roze-ljubičasto i podseća na šafran, dok u proleće razvija listove koji se lako mogu pomešati sa sremušem. Već nekoliko grama može imati smrtonosne posledice.

Zlatna kiša

Sa svojim upečatljivim žutim cvetovima unosi mediteranski šarm u dvorište. Međutim, problem nastaje kada se pojave mahune koje liče na grašak ili pasulj – deca ih često uzimaju i probaju, što može dovesti do teškog trovanja.

Tisa

Vrlo česta biljka u parkovima i dvorištima, cenjena zbog otpornosti i lepog izgleda. Crveni, mesnati deo ploda privlači pažnju, ali je jedini deo koji nije otrovan. Seme, iglice i kora sadrže snažne toksine, pa su posebno ugroženi kućni ljubimci poput pasa i mačaka.

Đurđevak

Ovaj simbol proleća sa sitnim belim cvetovima krije ozbiljnu opasnost. Često raste u blizini sremuša, pa može doći do zabune. Ako se njegovi listovi nađu u ishrani, posledice mogu biti vrlo teške. Kasnije razvija i crvene bobice koje deca lako mogu pojesti.

Najopasnije biljke za dvorište

Ako imate malu decu ili kućne ljubimce, posebno izbegavajte:

  • mezereon
  • jesenski mrazovac
  • divovski svinjski korov
  • zlatnu kišu
  • velebilje
  • kuriku
  • tisu
  • ricinus
  • đurđevak
  • kukutu

Lepa bašta ne mora da bude rizična. Pre kupovine biljaka, važno je informisati se o njihovim svojstvima, kao i naučiti decu da nikada ne jedu nepoznate bobice ili listove iz prirode.

 