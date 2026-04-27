Prekomerno đubrenje azotom može dovesti do toga da se hortenzija usmeri na razvoj lišća, umesto na formiranje cvetova. Mnogi baštovani prave ovu grešku koristeći univerzalna đubriva sa visokim udelom azota. Kao posledica, biljka deluje zdravo i bujno, ali ne ispunjava svoju dekorativnu ulogu jer izostaje cvetanje.

Ako se takav način đubrenja nastavi tokom više sezona, žbun može u potpunosti prestati da cveta, iako na prvi pogled izgleda snažno i dobro razvijeno.

Kako pravilno đubriti hortenzije da bi cvetale?

Kod hortenzija je ključno ne preterivati sa količinom đubriva i obezbediti pravilan balans hranljivih materija. Ove biljke zahtevaju odgovarajući odnos azota, fosfora i kalijuma. Azot podstiče rast lišća, fosfor je zaslužan za razvoj korena i formiranje pupoljaka, dok kalijum jača biljku, povećava njenu otpornost i doprinosi pravilnom razvoju cvetova.

Upravo je ravnoteža između ova tri elementa presudna za zdrav rast i obilno cvetanje.

Kada i čime đubriti hortenzije?

U proleće hortenzijama je potreban veći unos azota kako bi se podstakao razvoj zelene mase, pa se tada preporučuju đubriva u kojima ovaj element preovlađuje. Međutim, već od maja potrebno je promeniti odnos hranljivih materija – tokom perioda do jula u prvi plan dolaze fosfor i kalijum, koji podstiču formiranje pupoljaka i cvetova.

U jesen treba u potpunosti izbaciti azot i koristiti đubriva bogata kalijumom. Ona pomažu biljci da se pripremi za zimu, ojačaju njenu otpornost i obezbede bolji start u narednoj sezoni. Preporučuje se upotreba đubriva namenjenih hortenzijama ili drugim biljkama koje vole kiselo zemljište, kako bi se održao odgovarajući pH i optimalan odnos hranljivih materija.