Spatifilum, poznat i kao „mirni ljiljan“ ili devojačka sreća, jedna je od najpopularnijih sobnih biljaka zahvaljujući jednostavnom održavanju i dekorativnom izgledu. Ipak, mnogi se suočavaju s problemom da biljka ne cveta, iako deluje zdravo. Najčešći uzrok leži u uslovima u kojima se drži, naročito u njenoj poziciji u domu.

Ono što se često smatra cvetom zapravo je spata – specijalizovani beli list koji okružuje centralni klas. Upravo te bele „latice“ daju biljci prepoznatljiv izgled i mogu trajati mesecima, zbog čega dugo ostaje dekorativna.

Vlažnost vazduha igra ključnu ulogu

Spatifilum prirodno raste u tropskim krajevima, gde je vazduh stalno vlažan, pa mu takvi uslovi najviše prijaju. Zbog toga bolje uspeva u prostorijama poput kuhinje ili kupatila, gde para povećava vlažnost vazduha i stvara pogodno okruženje za rast i cvetanje.

Indirektno svetlo je idealno

Ova biljka ne podnosi direktno sunčevo zračenje, već najbolje uspeva na svetlom mestu sa indirektnim osvetljenjem. U prirodi raste u senci tropskih šuma, gde svetlost dolazi filtrirana kroz krošnje drveća, pa je važno obezbediti slične uslove i u zatvorenom prostoru.

Zalivanje takođe ima veliki uticaj na njeno zdravlje, a posebno je važno kakva se voda koristi. Preporučuje se kišnica ili destilovana voda, jer voda iz česme može sadržati supstance koje oštećuju biljku i dovode do pojave smeđih, suvih vrhova na listovima.

Kada biljci nedostaju hranljive materije

Ako listovi počnu da blede ili se na njima pojave mrlje, to može ukazivati na nedostatak hranljivih materija. U tom slučaju preporučuje se prihrana tokom proleća i leta, kako bi biljka nastavila pravilan razvoj i cvetanje.

Uz odgovarajuće uslove, spatifilum može cvetati više puta tokom godine, uključujući i ranu jesen. Ključno je održavati stabilno okruženje koje podseća na njegovo prirodno stanište, kako bi biljka imala dovoljno energije za novo cvetanje.

Prosečan životni vek ove biljke je oko pet godina, ali uz pravilnu negu može trajati znatno duže – čak i decenijama.