Mnogi obožavaju ovu višegodišnju biljku zbog njenih raskošnih cvetova, pa je s razlogom nazivaju kraljicom bašte i terase. Ipak, iako može izgledati impresivno u saksiji na tremu ili balkonu, božur će mnogo bolje napredovati ako se posadi direktno u zemlju.

Božuri su dugovečne biljke koje najbolje uspevaju u baštenskom tlu, dok u saksijama često ne daju svoj puni potencijal. Ograničen prostor sputava njihov razvoj, pa zato u posudama retko izgledaju onako bujno kao u zemlji.

Koren problema

Glavni razlog leži u njihovom snažnom, krtolastom korenu koji se širi i u dubinu i u širinu, zauzimajući dosta prostora. Iako je moguće gajiti božur u velikoj saksiji, biljka će se znatno bolje razvijati ako joj omogućite više prostora u bašti.

Za razliku od božura, neke biljke poput eukaliptusa bolje je držati u saksijama, jer u zemlji mogu postati invazivne i teže se kontrolišu.

Pazite na vlagu zemljišta

Božuri vole plodno i dobro drenirano zemljište. U saksijama su, međutim, podložniji prekomernom zalivanju, što može dovesti do truljenja korena. S druge strane, ako se supstrat prebrzo suši, biljka neće imati dovoljno vode i hranljivih materija.

Za optimalan rast izbegavajte teška, glinovita tla, kao i previše peskovita zemljišta. Najviše im odgovara blago kisela do neutralna pH vrednost, u rasponu od 6,5 do 7,5.