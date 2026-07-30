Letovanje u Crnoj Gori za mnoge turiste ovih dana donelo je neprijatno iznenađenje. Na više kupališta uvedena je privremena zabrana kupanja zbog lošeg kvaliteta morske vode, a nadležne službe postavile su crvene zastavice i upozorile građane da ne ulaze u more dok nove analize ne pokažu da je voda bezbedna.

Na kojim plažama je zabranjeno kupanje?

Prema najnovijim rezultatima analiza, zabrana kupanja uvedena je na barskoj plaži Žukotrlica u Šušanju, na lokacijama Žukotrlica 02 i Žukotrlica 03.

Crvene zastavice istaknute su i na kupalištima Slovenska plaža 01 i Pržno u Budvi, gde je takođe utvrđeno da kvalitet morske vode ne ispunjava propisane standarde.

Nadležni poručuju da će zabrana ostati na snazi sve dok nove kontrole ne potvrde da je more ponovo bezbedno za kupače.

Sumnja se na izlivanje kanalizacije

Problemi su usledili nakon prijava građana da se u blizini Šušanjske plaže u more izlila otpadna voda.

Kako navode crnogorski mediji, more je bilo zamućeno, osećao se neprijatan miris, a na najmanje dve lokacije prijavljeno je izlivanje kanalizacije. Zbog toga su nadležne službe odmah pokrenule dodatne kontrole i uzorkovanje vode.

Roditelji zabrinuti zbog zdravlja dece

Posle ovih događaja usledile su brojne reakcije roditelja koji sa decom letuju na crnogorskom primorju.

Prema navodima medija, ambulante beleže povećan broj mališana sa sličnim zdravstvenim tegobama.

Najčešće prijavljeni simptomi su:

dijareja

povraćanje

povišena temperatura

malaksalost

Pedijatri upozoravaju da tokom letnjih meseci, posebno u slučaju zagađenja mora ili izlivanja kanalizacije, postoji povećan rizik od razvoja bakterija koje mogu izazvati stomačne infekcije, naročito kod dece.

Nadležni nastavljaju kontrole

Institucije nastavljaju svakodnevno da prate kvalitet morske vode na spornim lokacijama, a kupanje će ponovo biti dozvoljeno tek kada analize pokažu da su svi parametri u granicama propisanih vrednosti.

Do tada građanima i turistima savetuje se da poštuju upozorenja i ne ulaze u more na plažama na kojima su istaknute crvene zastavice.