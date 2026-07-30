Američka Federalna komisija za komunikacije (FCC) donela je odluku koja je iznenadila tehnološku industriju, jer se nova pravila ne odnose samo na humanoidne robote, već i na robotske usisivače.

Prema novoj definiciji regulatora, među "napredne robotske uređaje" ubrajaju se svi uređaji koji su softverski kontrolisani, mogu samostalno da se kreću, prepoznaju okruženje, imaju bežičnu vezu i zajedno sa baznom stanicom teže više od oko dva kilograma.

Robotski usisivači pod novim pravilima

Zbog ovako široke definicije, robotski usisivači našli su se među uređajima na koje se odnose nova ograničenja.

Modeli koji su već odobreni i nalaze se na američkom tržištu mogu da ostanu u prodaji, ali svaki novi uređaj moraće da prođe dodatnu proceduru i dobije posebno odobrenje ili izuzeće pre nego što bude ponuđen kupcima.

Šta to znači za proizvođače?

Najveći broj robotskih usisivača proizvodi se van Sjedinjenih Američkih Država, pa bi nova pravila mogla da utiču na veliki broj proizvođača, posebno kompanija iz Kine i drugih zemalja koje izvoze pametne uređaje.

Stručnjaci smatraju da bi novi propisi mogli da uspore lansiranje novih modela i povećaju administrativne troškove.

Bezbednost kao glavni razlog

FCC navodi da je cilj novih pravila zaštita bezbednosti, jer robotski usisivači samostalno mapiraju prostor domaćinstava, prikupljaju podatke o okruženju i povezani su na internet.

Ipak, pojedini stručnjaci postavljaju pitanje koliko će nova pravila zaista doprineti većoj bezbednosti, s obzirom na to da uređaji koji su već u prodaji nisu obuhvaćeni povlačenjem sa tržišta.

Industrija čeka nova pojašnjenja

Za sada nije poznato kako će se nova pravila primenjivati u praksi i koliki će njihov uticaj biti na tržište pametnih kućnih uređaja.

Proizvođači očekuju dodatna pojašnjenja regulatora, dok će svi novi modeli namenjeni američkom tržištu morati da ispune nove uslove.

Izvor: Kurir