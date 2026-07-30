U videu, koji je postao viralan, mali medved lenjo leži u plićaku i igra se grgoljeći i praveći balončiće.

Iznad videa je napisano "Ovo je samo medved koji duva mehuriće u sunčano popodne. Trenuci poput ovih podsećaju nas na čistu i razigranu vezu koju delimo sa prirodom. Prigrlite radost koja se nalazi svuda oko nas".

Video je podeljen na mrežama i imao je mnogo lajkova i pozitivnih komentara.

Smeđi medvedi će legnuti u plitku vodu kada je toplo napolju, ponašanje koje im pomaže da se ohlade i regulišu telesnu temperaturu. Poznato je i da su smeđi medvedi su takođe dobri plivači i lako prelaze reke. Takođe su vešti u ribolovu: jednim udarcem šape izbacuju plen iz vode, hvataju ga i jedu.