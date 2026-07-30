Hrvatska policija objavila je da je uhapšen državljanin Srbije zbog sumnje da je hakovao sisteme više hrvatskih firmi i institucija, ne navodeći međutim ni o kojim se institucijama radi ni s kojom je svrhom je hakovanje izvedeno, a nije navedeno čak ni godište uhapšenog Srbina, iako je praksa da se takve informacije objavljuju.

- Policijski službenici Službe kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije dovršili su kriminalističko istraživanje nad punoletnim državljaninom Republike Srbije zbog počinjenja kaznenih dela Teška kaznena dela protiv računarskih sistema, programa i podataka, kao i Nedozvoljena upotreba ličnih podataka.

Osnovano se sumnja da je osumnjičeni neovlašćeno pristupao računarskim sistemima više pravnih osoba i tela javne vlasti. Na temelju sudskih naloga sprovedene su pretrage prostora, vozila i elektronskih uređaja i tom prilikom su izuzeti predmeti i digitalni podaci koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenih dela.

Hrvat pokušao da ga zadavi

Osumnjičeni je juče, u zakonskom roku, predat pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Županijskom državnom tužilaštvu u Zagrebu - objavili su iz policije.

Međutim, priča se nije završila predajom pritvorskom nadzorniku budući da je upravo navodnog srpskog hakera u prostorijama jedinice za zadržavanje, rano jutros, pokušao da zadavi 22-godišnji hrvatski pritvorenik s kojim je bio u ćeliji, o čemu je izvestila zagrebačka policija u posebnom saopštenju.

- U četvrtak, 30. jula oko 5.55 sati u Ulici Oranički odvojak na području Črnomerca, u službenim prostorijama Policijske uprave zagrebačke, za vreme dok su se zajedno nalazili u istoj prostoriji za zadržavanje pritvorenih osoba, 22-godišnjak je upotrebom telesne snage pokušao da usmrti 33-godišnjeg državljanina Srbije. Policijski službenici su odmah reagovali, pa je po njihovom ulasku u prostoriju prestao s daljnjim napadom. Muškarac je povređen, lekarska pomoć mu je pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Težina povreda za sada nije poznata - izvestila je zagrebačka policija.

Osumnjičen za pokušaj ubistva

Napad navodno nije imao nikakve veze s optužbama protiv navodnog hakera, već su 22-godišnjaku jednostavno "pukli živci".

Naime, kako se nezvanično saznaje, 22-godišnjak, koji će sada biti osumnjičen za pokušaj ubistva, je osoba koju je policija pre dva dana uhapsila zbog sumnje da je zapalio ulazna vrata stana svoje porodice na Trešnjevci, o čemu je policija izvestila u trećem posebnom saopštenju.

- U sredu, 29. jula oko 1.45 sati na Trešnjevci, u Štefanićevoj ulici, u stambenoj zgradi, 22-godišnjak je došao ispred stana 56-godišnjeg člana porodice koji se u tom trenutku u stanu nalazio s još dvoje članova porodice, 21-godišnjakinjom i 24-godišnjakom. Tada je, kako bi ušao u stan, najpre oštetio prozor, a potom počeo da lupa po vratima. Kad mu nisu otvorili vrata, zapalio je otirače. Požar se proširio na ulazna vrata stana i dva bicikla u vlasništvu 56-godišnjaka. Policijski su službenici su, po primljenoj prijavi, dolaskom na mesto događaja, zatekli i uhapsili 22-godišnjaka, nakon čega su ugasili požar. Tokom gašenja požara obojica su lakše povređena pa im je lekarska pomoć pružena u službenim prostorijama - objavili su tada iz zagrebačke policije.

Alo/Jutarnji list

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