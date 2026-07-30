Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je na svom Instagram nalogu snimak sa sastanka i večere sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom, ističući značaj saradnje dve zemlje i predstojeće Specijalizovane izložbe EXPO 2027 u Beogradu.

Vučić je naveo da je tokom susreta predstavio viziju Srbije za EXPO 2027 i planove za najveći međunarodni događaj koji će naša zemlja do sada organizovati.

- Tokom susreta sa @mohamedbinzayed predstavio sam viziju Srbije za @expo_belgrade_2027 i planove za najveći međunarodni događaj koji će naša zemlja do sada organizovati.

Posebno me raduje što će UAE biti među učesnicima međunarodne izložbe koja će 2027. godine okupiti svet u Beogradu. Uveren sam da će taj događaj biti prilika da svetu predstavimo ideje, inovacije i potencijale naše zemlje, ali i da otvorimo novo poglavlje saradnje sa partnerima iz celog sveta.

Razgovore smo nastavili u prijatnoj i srdačnoj atmosferi, uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo. Osvrnuli smo se na rezultate koje smo ostvarili tokom prethodnih godina i razmenili mišljenja o novim mogućnostima za dalji razvoj saradnje. Brojni projekti koje smo realizovali potvrđuju koliko možemo da postignemo kada postoji zajednička vizija i jasni ciljevi - napisao je Vučić.

Nakon razgovora, predsednik Srbije priredio je svečanu večeru u čast predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Tokom susreta, Vučić je šeiku Mohamedu bin Zajedu Al Nahjanu predstavio viziju Srbije za Specijalizovanu izložbu EXPO 2027, koja će biti održana u Beogradu i predstavljaće najveći međunarodni događaj koji je Srbija do sada organizovala.