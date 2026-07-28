Veterinari su potvrdili da je pas po imenu Bejli trenutno stabilno i da dobro reaguje na terapiju.

Njegov oporavak mnogi spasioci i očevici nazvali su pravim čudom. Skoro mesec dana nakon katastrofe u Venecueli, spasilačke ekipe uglavnom su završile potragu za preživelima i prešle na uklanjanje ruševina i raščišćavanje terena.

Bejlija su pronašli prošle nedelje. Bio je prekriven prašinom i sklupčan pored tela preminule majke svog vlasnika. Spasioci su pažljivo uklanjali beton i šut kako ne bi izazvali dodatno urušavanje konstrukcije.

Snimci sa mesta događaja zabeležili su dirljiv trenutak kada su spasioci izvukli vidno iscrpljenog i dehidriranog psa. Vatrogasci su mu odmah dali vodu, dok je medicinski tim primenio hitnu infuzionu terapiju.

„Ovo je zaista čudo“, rekla je veterinarka Mirna. „Sve što mu se dogodilo je neverovatno. Ima čireve na očima, ali će se uskoro potpuno oporaviti.“

Iako je gotovo četiri nedelje proveo bez redovne hrane i vode, veterinari su potvrdili da je Bejli trenutno u stabilnom stanju i da dobro reaguje na lečenje, piše Ndtv.