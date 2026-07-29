Ovoga puta pažnju korisnika privukao je pas po imenu Džordž, čiji je izgled mnoge odmah podsetio na jednog od najpoznatijih likova iz filmske franšize "Ratovi zvezda".

Snimak objavljen na TikToku za kratko vreme postao je viralan, a brojni korisnici tvrde da je ovaj simpatični ši-cu gotovo preslikana verzija legendarnog Čubake.

Vlasnica dodatno pojačala utisak

Dok vlasnica pažljivo češlja njegovu dugu, gustu smeđu dlaku, u pozadini se čuje prepoznatljiva melodija "Parade of the Ewoks" iz filma "Povratak Džedaja", čime je dodatno naglašena veza sa slavnim filmskim univerzumom.

Džordž tokom celog tretmana mirno sedi i strpljivo uživa u sređivanju, a u jednom trenutku na ekranu se pojavljuje fotografija Čubake, što je izazvalo oduševljenje među fanovima.

Opis videa glasi: "Definitivno bi mogao da igra Lampija u rimejku prazničnog specijala."

Komentari nasmejali internet

Video je ubrzo prikupio hiljade reakcija i duhovitih komentara.

"Najslađi je na svetu", "Preslikani Čubaka" i "Savršen za novu ulogu u Ratovima zvezda", samo su neke od poruka koje su ostavili oduševljeni korisnici.

Mnogi su se prisetili i Lampija, simpatičnog sina Čubake iz čuvenog televizijskog prazničnog specijala iz 1978. godine, koji i danas ima kultni status među ljubiteljima ove franšize.

Zašto toliko liči na Čubaku?

Džordž pažnju privlači svojom bogatom čupavom smeđom dlakom, velikim tamnim očima i blagim podgrizom, zbog čega mnogi smatraju da izgleda kao da je upravo izašao iz neke scene kultnog naučnofantastičnog filma.

Bez obzira na to da li će ikada završiti pred filmskim kamerama, jedno je sigurno – ovaj simpatični ši-cu već je osvojio internet i postao jedan od najomiljenijih pasa na društvenim mrežama.