Kratkotrajno snažno nevreme sa gradom pogodilo je popodne Pljevlja, pričinivši veliku materijalnu štetu na celom području grada.

Grad je razbijao šoferšajbne na automobilima, olujni vetar obarao stabla i nosio delove fasada, dok su bujične vode zatrpale pojedine gradske ulice kamenjem, zemljom i šutom.

Prema dosadašnjim informacijama, povređenih nije bilo, javio je lokalni PV portal.

Snažan pljusak, olujni vetar i grad zahvatili su gotovo celo područje Pljevalja, a u pojedinim delovima je došlo do prekida snabdevanja električnom energije.

Obrušila se fasada sa zgrade

Najveća šteta zabeležena je u centru grada, gde se usled nevremena obrušio deo fasade sa stambene zgrade u Ulici kralja Petra prvog.