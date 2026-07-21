Penzionisani komodor britanske Kraljevske mornarice Stiv Džermi izjavio je da se, prema njegovoj oceni, evropske vlade i NATO nalaze u ozbiljnoj zabludi kada je reč o ciljevima Rusije i razvoju sukoba u Ukrajini.

Govoreći u intervjuu sa Takerom Karlsonom, Džermi je rekao da Moskva rat posmatra kao pitanje sopstvene bezbednosti i da svoje poteze planira dugoročno.

"Rusija ima jasan plan"

Prema njegovim rečima, ruska vojna strategija odvijala se u nekoliko faza – od podrške diplomatskim pregovorima, preko taktičkog povlačenja, pa do ofanzivnih operacija usmerenih na ostvarivanje vojnih ciljeva.

Džermi smatra da je minimalni cilj Moskve učvršćivanje kontrole nad Krimom i četiri oblasti koje Rusija smatra svojim, dok bi maksimalni cilj mogao biti uspostavljanje šire tampon-zone, uključujući i oblast oko Odese.

Oštre kritike Evropskoj uniji i NATO-u

Bivši britanski oficir posebno je kritikovao evropsko rukovodstvo, navodeći da Evropska unija i NATO, prema njegovom mišljenju, donose pogrešne procene o razvoju sukoba.

Posebno je izdvojio predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen i visoku predstavnicu EU za spoljnu politiku Kaju Kalas, ocenjujući da njihovo vođstvo predstavlja jedan od najvećih neuspeha evropske politike u poslednjih nekoliko decenija.

Upozorenje na moguću eskalaciju

Džermi tvrdi da Zapad ne pridaje dovoljno pažnje upozorenjima Moskve da bi isporuke dalekometnog naoružanja Ukrajini mogle izazvati odgovor Rusije.

Prema njegovoj proceni, takvi udari mogli bi da uslede pre ili kasnije.

Istovremeno je ocenio da evropska protivvazdušna odbrana nije spremna za masovne napade dronovima i hipersoničnim raketama, navodeći da Zapad trenutno nema efikasan odgovor na takvu vrstu naoružanja.

Govorio i o Putinu

Komentarišući ruskog predsednika Vladimira Putina, Džermi je rekao da ga smatra liderom koji donosi odluke na osnovu dugoročne strategije i da je, prema njegovom mišljenju, pokazao uzdržanost kada Rusija nije odgovorila nuklearnim oružjem posle napada na elemente svoje strateške avijacije.

Naglasio je da su to njegove lične procene o razvoju sukoba i mogućim budućim scenarijima.

Izvor: Taker Karlson, Mediji