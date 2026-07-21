Ono što je počelo kao običan odmor ubrzo se pretvorilo u višenedeljnu borbu ispunjenu brigom, nadom i neizvesnošću.

Jednog jutra, čim se probudila, shvatila je da njenih ljubimaca nema. Jedna mačka, Luis, pronađena je veoma brzo, ali trogodišnja Fridž kao da je nestala bez traga. Vlasnica je satima pretraživala kamp i okolinu, ali nije uspela da je pronađe.

Na kraju je, teškog srca, morala da nastavi put kući. Kasnije je priznala da joj je to bila jedna od najtežih odluka u životu i da je imala osećaj kao da je deo sebe ostavila u divljini. Ipak, nije odustajala. Svakodnevno je pratila objave skloništa i organizacija za zaštitu životinja, nadajući se da će jednog dana dobiti dobre vesti.

Za to vreme Fridž je sama pokušavala da preživi u zahtevnim uslovima. Područje je poznato po visokim temperaturama, oskudici hrane i prisustvu opasnih životinja poput kojota, planinskih lavova i medveda. Stručnjaci objašnjavaju da se izgubljene kućne mačke često kriju dok ne procene da je bezbedno da izađu u potragu za hranom i vodom.

Posle čak 40 dana dogodilo se ono čemu se vlasnica najviše nadala. Jedna osoba pronašla je iscrpljenu mačku i odnela je u sklonište Humane Society, gde je zahvaljujući identifikacionom čipu brzo utvrđeno kome pripada.

Čim je dobila poziv, Niki je bez oklevanja krenula na šesnaestočasovno putovanje do Kolorada. Ponovni susret bio je ispunjen suzama radosnicama. Iako je izgubila nešto kilograma, Fridž je pronađena u dobrom zdravstvenom stanju, a njena neverovatna priča dirnula je ljubitelje životinja širom sveta.