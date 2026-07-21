Krsto Janjušević oglasio se na Instagramu nakon smrti pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Vasilija Lalovića, navodeći da je policajac mesecima bio izložen, kako tvrdi, organizovanoj kampanji na društvenim mrežama.

U objavi je naveo da je Lalović bio otac troje dece i da je, prema njegovim rečima, bio nepravedno optuživan za događaje sa kojima nije imao veze.

Tvrdi da je bio meta optužbi

Janjušević je ocenio da su na društvenim mrežama protiv Lalovića iznošene optužbe da je učestvovao u prebijanju jedne osobe u Valjevu, iako, kako tvrdi, postoje informacije da tog dana nije bio na dužnosti u tom gradu.

U objavi je izneo i tvrdnju da je policajac bio izložen višemesečnom pritisku i kampanji koja je, prema njegovim rečima, ostavila ozbiljne posledice.

Istovremeno je optužio deo medija da su svojim izveštavanjem doprinosili stvaranju takve atmosfere.

Pozvao na pomoć porodici

Janjušević je naveo da ni nakon smrti Lalovića, prema njegovim rečima, nisu prestale uvrede i komentari na njegov račun.

U objavi je pozvao građane da se ujedine i pruže podršku porodici preminulog policajca, posebno njegovoj deci.

Na kraju poruke izneo je tvrdnju da društvo mora da učini sve kako bi se, kako je naveo, sprečilo dalje širenje mržnje i nasilja.