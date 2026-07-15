Ruske snage izvele su nove napade na lučku infrastrukturu u oblasti Odese i pogodile više brodova koji su, prema tvrdnjama Moskve, prevozili vojni teret namenjen ukrajinskim oružanim snagama.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, napadi na ukrajinske luke i plovila koja se koriste za potrebe vojske nastavljeni su i tokom poslednjih sati.

- Napadi na ukrajinske luke i brodove raspoređene u interesu ukrajinskih oružanih snaga su nastavljeni. Tri broda za suvi teret bila su meta dronova: jedan je pogođen u luci Južni, a još dva su bila usidrena u luci Odesa čekajući istovar - navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

Prema istom izvoru, ranije tokom dana pogođena je i lučka infrastruktura koja se koristi za prijem i skladištenje goriva, uključujući rezervoare za gorivo i maziva, kao i dva postrojenja za proizvodnju bespilotnih letelica.

Ruska strana tvrdi i da su u odvojenim napadima pogođena još dva broda za prevoz suvog tereta u lukama Čornomorsk i Dnjepar-Bug, za koje navodi da su učestvovali u snabdevanju ukrajinskih oružanih snaga.

Ukrajinske vlasti se za sada nisu zvanično oglasile povodom ovih tvrdnji, niti postoji nezavisna potvrda o razmerama štete ili eventualnim žrtvama.