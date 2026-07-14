Stručnjaci upozoravaju da mnogi svakodnevno prave istu grešku u kuhinji, a da nisu ni svesni koliko može skupo da ih košta. Ostatke ulja, masnoće i raznih sosova nikako ne bi trebalo sipati u sudoperu, jer upravo oni najčešće dovode do začepljenja odvoda.

Kada dospeju u cevi, masnoće se vremenom stvrdnu i lepe za zidove odvoda. Zajedno sa ostacima hrane stvaraju naslage koje mogu potpuno da zapuše kanalizaciju i izazovu kvarove čija popravka nije nimalo jeftina.

Stručnjaci iz vodovodnih službi ističu da su masti, ulja i masnoće među najčešćim uzrocima začepljenih odvoda. Problem dodatno pogoršavaju ostaci hrane i talog od kafe, zbog čega savetuju da se ovakav otpad baca u kantu za smeće, a ne u sudoperu.

Pre pranja posuđa tanjire, šerpe i tiganje trebalo bi dobro očistiti od ostataka hrane. Masnoću je najbolje obrisati papirnim ubrusom pre pranja, dok je na odvod sudopere korisno postaviti zaštitnu mrežicu koja će zadržati sitne komadiće hrane.

Iskorišćeno ulje, ostatke sosova i talog od kafe takođe treba sakupiti i baciti u smeće, umesto da završe u odvodu.

Upozorenje važi i za kupatilo. U WC šolju bi trebalo bacati isključivo urin, izmet i toalet papir.

Vlažne maramice, higijenski ulošci, tamponi, pelene, štapići za uši, zubni konac i slični proizvodi nikako ne bi smeli da završavaju u kanalizaciji, čak ni kada na ambalaži piše da mogu da se ispiraju. Takvi proizvodi se ne razgrađuju dovoljno brzo i često izazivaju ozbiljna začepljenja kanalizacionog sistema.