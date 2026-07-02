Španci se već godinama oslanjaju na jednostavan trik kada temperature pređu 35 stepeni, a za njegovu primenu nije potrebno ništa osim hladne vode.

Reč je o kratkom hlađenju zglobova šaka, koje može pružiti brzo i prijatno olakšanje tokom velikih vrućina.

Kako funkcioniše hlađenje zglobova?

Na unutrašnjoj strani zglobova šaka krvni sudovi se nalaze veoma blizu površine kože. Kada se taj deo tela izloži hladnoj vodi, krv koja prolazi kroz te sudove se blago hladi, što može dovesti do trenutnog osećaja osveženja.

Iako ovaj metod ne snižava trajno telesnu temperaturu, može pomoći organizmu da lakše podnese kratkotrajnu izloženost visokim temperaturama.

Kako pravilno primeniti trik?

Dovoljno je otvoriti slavinu i pustiti hladnu, ali ne ledenu vodu, a zatim:

držati zglobove šaka pod mlazom

10 do 30 sekundi po jednom pokušaju

ponoviti više puta tokom dana po potrebi

Ovaj postupak je posebno koristan nakon boravka napolju ili kada se oseti pregrejanost.

Dodatni saveti za borbu protiv vrućine

Pored ovog jednostavnog trika, stručnjaci savetuju i druge mere zaštite tokom visokih temperatura:

unos dovoljne količine vode tokom dana

izbegavanje sunca između 11 i 17 časova

nošenje lagane, svetle odeće od prirodnih materijala

rashlađivanje prostorija kad god je moguće

lagana ishrana bogata voćem i povrćem

Važno upozorenje

Ovaj trik može doprineti osećaju privremenog osveženja, ali ne predstavlja zamenu za osnovne mere zaštite od vrućine.

U slučaju simptoma toplotnog udara, poput vrtoglavice, slabosti, ubrzanog pulsa ili gubitka svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć.