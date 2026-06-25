Odrasla mačka može da prespava između 12 i 18 sati dnevno, a stručnjaci veruju da tokom tog vremena ne odmaraju samo telo, već i – sanjaju.

Mnogi vlasnici primetili su neobične pokrete svojih ljubimaca tokom sna. Trzanje šapa, pomeranje brkova, pokreti nalik trčanju, predenje, cvrkutanje ili tiho mjaukanje samo su neki od znakova koji ukazuju na to da se u mačjem mozgu odvijaju zanimljivi procesi.

Iako naučnici ne mogu sa sigurnošću da kažu šta mačke tačno sanjaju, smatra se da, poput drugih sisara, tokom sna obrađuju događaje koje su doživele tokom dana.

Zbog toga stručnjaci pretpostavljaju da mačke u snovima ponovo proživljavaju poznate situacije – igru, lov, istraživanje okoline, omiljene obroke, ali i susrete sa ljudima i drugim životinjama.

To znači da biste i vi mogli da budete deo njihovih snova. Prema mišljenju stručnjaka, sasvim je moguće da mačke sanjaju svoje vlasnike, posebno osobe sa kojima provode najviše vremena i za koje su emocionalno vezane.

Veliku pažnju privukao je i video objavljen na popularnom TikTok nalogu Oreo i Pumpkin Spice, koji prati živote dve udomljene mačke. U snimku jedna od mačaka čvrsto spava, dok narator objašnjava da mačke tokom sna pamte delove svog dana i da često sanjaju upravo svoje vlasnike.

Iako nikada nećemo moći da zavirimo u njihove snove, stručnjaci veruju da su oni mnogo bogatiji nego što mislimo. Zato sledeći put kada vidite svoju mačku kako pomera šape ili brkove dok spava, možda upravo juri zamišljeni plen, istražuje novu teritoriju ili provodi vreme sa vama u svom svetu snova.