Ljubiteljka prirode iz Ralija u Severnoj Karolini snimila je reakciju veverice Boni, koja je počela da ispušta tužne zvuke dok je njena vlasnica pokušavala da je uteši.

U opisu videa, našalila se da pokušava da „pregovara o mirovnom sporazumu“ sa komšijskim vevericama koje su joj navodno ukrale zalihu.

Mnogi su bili iznenađeni zvukom koji je veverica ispustila. Mnogi gledaoci su priznali da nikada ranije nisu čuli vevericu da ispušta zvuke poput plača. Iako ne plaču kao ljudi, veverice mogu da ispuštaju razne zvukove kako bi izrazile uznemirenost ili upozorile druge na opasnost, zbog čega je Bonina reakcija mnogima zvučala posebno emotivno.

Video je imao brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su priznali da ih je istovremeno nasmejao i rastužio. Srećom, Bonin gubitak hrane bio je samo privremen, a njena potraga za novim skrovištem izgleda da se nastavila sa više sreće.