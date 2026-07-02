Trgovine Lidla u Francuskoj održale su u četvrtak veliku rasprodaju 200 hiljada klima uređaja i ventilatora. Krajem nedelje očekuje se još jedan toplotni talas, a zalihe u trgovinama su niske.

Na nekoliko lokacija ova rasprodaja pretvorila se u stampedo. Kupci su pohrlili za uređajima, gurajući jedni druge, dok su se neki i svađali oko istog proizvoda.

Podsetimo, Francuska je zabeležila hiljadu dodatnih smrtnih slučajeva tokom žestokog toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu, saopštila je u nedelju agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj verovatno veći.

Iznoseći detalje o preliminarnom broju dodatnih smrtnih slučajeva, francuska nacionalna agencija za javno zdravstvo Santé publique navodi da je u većini slučajeva reč o starijim osobama.

Naučnici su rekli da je toplotni talas, koji je počeo 20. juna, bio najgori zabeležen u Evropi.

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