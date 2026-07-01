Umesto uzbuđenja i mahanja repom, ovaj pas ima potpuno drugačiju reakciju – čim shvati da sledi izlazak napolje, jednostavno se sakrije.

Njegova vlasnica, koja ga je i nabavila kako bi se sama više kretala i šetala, nije očekivala da će uloga motivacije biti obrnuta.

Umesto šetnje – skrivanje

Na snimcima koje vlasnica deli na društvenim mrežama vidi se kako pas momentalno reaguje na zvuk ogrlice ili povodca. U sekundi nestaje iz vidokruga i pokušava da izbegne izlazak napolje.

Ova nesvakidašnja reakcija brzo je privukla pažnju korisnika, a video je postao viralan.

Internet se oduševio: “Isto se i ja krijem”

Komentari ispod objava dodatno su doprineli popularnosti snimka.

Mnogi su se našalili da se i oni „kriju od obaveza“, dok su drugi napisali da je pas „njihov duh životinje“.

Jedan komentar posebno se izdvojio:

– „Napolju? Ne hvala.“

Zašto neki psi ne vole šetnje?

Iako većina pasa uživa u izlascima, stručnjaci objašnjavaju da pojedini ljubimci mogu razviti otpor prema šetnjama.

Razlozi mogu biti različiti – od loših iskustava, straha od buke i gužve, do jednostavne sklonosti ka mirnijem okruženju.

Američki kinološki klub (AKC) navodi da je anksioznost čest uzrok ovakvog ponašanja, posebno kod pasa koji se lako preplave spoljnim stimulansima.

Ličnost je presudna

Nisu sve rase iste – dok su energetski psi poput haskija skloni aktivnosti, mirnije rase poput buldoga često više vole odmor i udobnost doma.

Ipak, svaki pas ima svoju ličnost, pa čak i „aktivne“ rase ponekad iznenade svojim preferencijama.

Uz strpljenje i pozitivno navikavanje, većina pasa može postepeno da prihvati šetnje, ali ovaj mali jazavičar očigledno ima svoj stav.