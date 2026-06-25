Organizacija Vets Nov upozorila je nagli porast hitnih slučajeva toplotnog udara kod pasa ovog leta i apeluje na vlasnike da urade jednostavan test pre nego što izvede ljubimca napolje.

Psi mogu da se pregreju, što može biti fatalno

Ako ste vlasnik psa, verovatno znate koliko je važno da vašem ljubimcu bude prijatno i hladno tokom toplih dana. Za razliku od ljudi, psi ne mogu da regulišu telesnu temperaturu znojenjem, što im znatno otežava rashlađivanje.

Kao i ljudi, psi mogu da dožive toplotni udar, a u zavisnosti od rase, on ponekad može biti i smrtonosan. Zato se vlasnicima sada savetuje da urade jednostavnu proveru od pet sekundi pre šetnje – što može da spasi život psa tokom vrućih dana.

Ovo dolazi nakon što je Vets Nov zabeležio značajan porast hitnih slučajeva toplotnog udara kod životinja, pri čemu mnogi vlasnici ne prepoznaju rane znake opasnosti.

Veterinarka Sejsi Spenser je navela:

„Toplotni udar je jedna od najozbiljnijih hitnih situacija koje viđamo tokom leta i može se razviti izuzetno brzo – pas može od bezbrižne igre preći u životno ugroženo stanje u roku od nekoliko minuta. Na visokim temperaturama rizik od toplotnog udara raste.“

Za jednostavan test treba vam 5 sekundi

Da biste sprečili pregrevanje psa, veterinarka savetuje sledeći test: pritisnite nadlanicu na asfalt ili trotoar pet sekundi. Ako vam je površina prevruća da izdržite, previše je vruća i za šape vašeg psa – i u tom slučaju treba izbegavati šetnju po takvoj podlozi.

Najbezbednije je šetati psa u najhladnijem delu dana, poput ranog jutra ili večeri, kako bi se smanjio rizik od toplotnog udara.

Međutim, toplotni udar kod pasa ne izaziva samo fizičku aktivnost. Može se javiti i kada pas ostane u lošem provetrenom prostoru, poput automobila, zbog čega ih nikada ne treba ostavljati isto u vozilu – čak ni na nekoliko minuta, piše Mirror.