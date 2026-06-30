Ovaj hrabri border koli godinama učestvuje u akcijama potrage za preživelima nakon zemljotresa i drugih prirodnih katastrofa, a zahvaljujući izuzetnom njuhu i zahtevnoj obuci uspeva da pronađe ljude zatrpane ispod ruševina. Zbog toga ga mnogi nazivaju pravim herojem na četiri šape.

Njegova životna priča tera suze na oči

Ono što posebno dira ljude širom sveta jeste činjenica da Cunami nije oduvek bio heroj.

Prema navodima brojnih medija, pre nego što je postao spasilački pas bio je napušten i zlostavljan. Sudbina mu se promenila kada su ga preuzeli ljudi koji su mu pružili ljubav, negu i novu šansu za život.

Nakon dugotrajne i zahtevne obuke postao je deo spasilačkog tima i od tada učestvuje u brojnim akcijama u kojima pomaže u pronalaženju ljudi nakon katastrofa.

Fotografije oporavka izazvale lavinu emocija

Posle jedne od poslednjih akcija Cunami je bio potpuno iscrpljen, pa su veterinari morali da mu pruže terapiju i odrede period odmora.

Fotografije na kojima prima negu brzo su se proširile internetom i izazvale snažne reakcije korisnika društvenih mreža. Hiljade ljudi u komentarima zahvaljivale su mu na svemu što radi i slale poruke podrške ovom četvoronožnom heroju.

Internet bruji o brojci od 350 spašenih života

Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da je Cunami tokom karijere pronašao ili spasio više od 350 ljudi.

Međutim, za sada ne postoje zvanične potvrde spasilačkih službi koje bi potvrdile tu brojku. Ono što jeste poznato i dokumentovano jeste da je učestvovao u brojnim spasilačkim operacijama i pomagao u pronalaženju preživelih nakon prirodnih katastrofa.

Bez obzira na brojke, Cunami je za mnoge postao simbol hrabrosti, odanosti i nesebične borbe za ljudske živote. Njegova priča pokazuje da i životinja koja je nekada bila odbačena može postati pravi heroj kada dobije priliku i ljubav.