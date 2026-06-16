Sa dolaskom toplijih dana i sve više vremena provedenog napolju, vlasnici pasa češće primećuju različita ponašanja svojih ljubimaca. Iako neka od njih deluju potpuno bezazleno, stručnjaci upozoravaju da određene navike mogu ukazivati na probleme sa varenjem ili nedostatke u ishrani.

Jedno od najčešćih ponašanja koje privlači pažnju vlasnika jeste jedenje trave. Iako je ova pojava u velikom broju slučajeva normalna, ponekad može biti signal da nešto nije u redu sa zdravljem psa.

Zašto psi jedu travu?

Istraživanja pokazuju da je jedenje trave relativno često ponašanje među psima, ali i drugim životinjama poput vukova. Studija sprovedena 2008. godine pokazala je da je čak 79 odsto vlasnika primetilo da njihovi psi povremeno jedu travu.

Stručnjaci smatraju da psi to ponekad rade instinktivno kako bi umirili želudac ili poboljšali varenje. Biljni materijal sadrži vlakna koja mogu pomoći radu digestivnog sistema.

Kada jedenje trave može biti razlog za brigu?

Iako je povremeno grickanje trave uglavnom bezopasno, učestalo jedenje trave uz druge simptome može ukazivati na zdravstveni problem.

Veterinari upozoravaju da pažnju treba obratiti ako pas istovremeno:

često liže šape

povraća

ima dijareju

odbija hranu

deluje bezvoljno ili uznemireno

pokazuje promene u apetitu

Takvi simptomi mogu ukazivati na probleme sa varenjem, neravnotežu crevne flore ili određene nutritivne nedostatke.

Mogući nedostatak vitamina i minerala

Prema mišljenju stručnjaka za ishranu pasa, jedenje trave ponekad može biti povezano sa nedostatkom određenih vitamina, minerala ili drugih hranljivih materija.

To se može dogoditi ukoliko pas ne dobija kvalitetnu i uravnoteženu hranu ili ukoliko postoji zdravstveni problem koji otežava apsorpciju hranljivih sastojaka.

U takvim situacijama preporučuje se konsultacija sa veterinarom kako bi se procenilo da li su potrebne promene u ishrani ili dodatne analize.

Pazite na pesticide i hemikalije

Vlasnici bi trebalo da budu posebno oprezni kada psi jedu travu na javnim površinama. Trava može biti tretirana pesticidima, herbicidima ili drugim hemikalijama koje su potencijalno opasne za životinje.

Zbog toga je važno pratiti gde se pas kreće i sprečiti ga da jede biljke za koje nije poznato da su bezbedne.

Kada je vreme za odlazak kod veterinara?

Ako pas povremeno pojede malo trave i pritom nema druge simptome, najčešće nema razloga za zabrinutost. Međutim, ukoliko se ovakvo ponašanje često ponavlja ili ga prate povraćanje, dijareja, gubitak apetita ili promene raspoloženja, potrebno je potražiti savet veterinara.

Pravovremena reakcija može pomoći da se eventualni zdravstveni problem otkrije na vreme i spreče ozbiljnije komplikacije.