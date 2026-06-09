Iransko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da planira da ubrza razvoj opreme, oružja i sistema koji su potrebni oružanim snagama te zemlje.

Oni su u saopštenju naveli da će nastaviti da jačaju iranske kapacitete odvraćanja i odbrambene sposobnosti u suočavanju sa pretnjama.

Ministarstvo odbrane Irana je saopštilo da smatra da mu je dužnost da sa većom snagom i brzinom nastavi proizvodnju i razvoj opreme, oružja i sistema potrebnih iranskoj vojsci, uz korišćenje naučnih, industrijskih i odbrambenih kapaciteta zemlje, prenosi Tasnim.

U saopštenju se dodaje da će ovo ministarstvo "ozbiljno i odlučno nastaviti put jačanja kapaciteta odvraćanja" i "jačanja odbrambene moći" zemlje, kao i da "neće dozvoliti neprijateljima ni najmanji poremećaj bezbednosti i autoriteta Islamske Republike Iran".

(Tanjug)