Lavrov je, na sastanku sa bivšom visokom komesarkom UN za ljudska prava Mišel Bašele, koja se kandiduje za mesto generalnog sekretara svetske organizacije, rekao da će Rusija dati podršku kandidatu koji je posvećen Povelji organizacije UN u celosti, prenosi TASS.

"Želeo bih da potvrdim našu punu podršku potrebi da generalni sekretar bude neutralan, nezavisan i posvećen Povelji u celini, a ne samo da govori o 'pravu Kosova na samoopredeljenje' ili 'Krim je teritorijalni integritet Ukrajine'. To je ključno", rekao je Lavrov.

On je istakao da Rusija "mora biti uverena da će generalni sekretar ovog puta zaista biti drugačiji".

Bašele je rekla da generalni sekretar UN mora biti nezavisan, neutralan i da se rukovodi isključivo Poveljom UN i međunarodnim pravom, kao i da Ujedinjene nacije treba da se modernizuju, na šta je Lavrov prokomentarisao da će Rusija "odmah glasati ‘za’", prenosi Sputnjik.

"Moramo da zavirimo unutar sebe, modernizujemo i sprovedemo neophodne reforme. Mislim da su one krajnje neophodne. Shvatila sam to ne zato što sam postala kandidat. Shvatila sam to dok sam još radila u UN", objasnila je Bašele, koja je i bivša predsednica Čilea.