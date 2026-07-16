Na instagram stranici Smart Animalz objavljen je video iz jednog područja u Australiji.

Vombat, vrsta torbara koji naseljava ovaj kontinent, prozreo je namere čoveka koji brine o životinjama u divljoj prirodi. Čim je video da vezuje pertle došao je do njega kako bi ga sprečio da ode. Simpatično je legao na leđa želeći da se mazi.

"Ovo samo dokazuje da onaj „ne ostavljaj me“ čin izgleda potpuno isto svuda! Čim počnete da zavezujete pertle da biste krenuli napolje, ovaj divlji vombat se zavali kod vas kako bi vam ukrao svu pažnju i sprečio vas da krenete bilo gde.To je potpuno isti pametni manevar koji naši kućni ljubimci izvode kod kuće kada znaju da odlazimo", zapisano je ispod videa.

Presladak video su mnogi lajkovali i komentarisali kako je prizor presladak i neodoljiv.

Ove životinje su sa svojim kratkim nogama, zdepastim telima, urnebesnim ludorijama voljene širom sveta.

Postoje tri vrste vombata koje žive širom južne i istočne Australije.Odrasli vombati mogu biti dužine do jednog metra i težiti između čak 20 i 35 kg! Zanimljivo je da su ove životinje vredni kopači koji mogu da iskopaju do jednog metra tvrde zemlje svake noći. Ovi torbari koriste svoje snažne kandže da kopaju po zemljištu, stvarajući složenu mrežu jazbina.Ove jazbine mogu biti impresivno velike, sa nekim tunelima koji se protežu i do 30 metara, piše wwf.