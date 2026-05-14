Društvene mreže potpuno je osvojila zlatna retriverka po imenu Lusi, čije ponašanje mnoge podseća na razmaženu bebu koja odbija da zaspi bez pomoći roditelja.

Video objavljen na TikToku pregledan je skoro 1,3 miliona puta, a korisnici ne prestaju da komentarišu koliko je scena istovremeno smešna i preslatka.

Svake večeri čeka da je vlasnica podigne

U snimku se vidi kako Lusi stoji pored kreveta u neobičnoj pozi - prednje šape prebacila je preko ivice kreveta, stomak naslonila na dušek, dok joj zadnje noge ostaju na podu.

Iako bez problema može sama da skoči, ona uporno čeka vlasnicu da joj "pomogne".

Lusi je ozbiljno lenja i ovo radi svake noći. Iako može sama da skoči na krevet, ona će uvek čekati mene da je podignem - objašnjava vlasnica kroz smeh.

"Ja sam samo beba"

Dok je vlasnica nežno podstiče rečima "Skoči!", Lusi je nekoliko trenutaka uporno gledala, kao da očekuje da bude podignuta.

Na kraju ipak sama uskače na krevet, dok opis videa dodatno nasmejava ljude:

Ja sam samo beba.

Upravo taj detalj potpuno je osvojio TikTok.

Ljudi masovno pišu isto

Korisnici društvenih mreža odmah su počeli da dele svoja iskustva sa "razmaženim" ljubimcima.

Mnogi tvrde da ih Lusi neverovatno podseća na njihove pse koji imaju svoje male rituale pred spavanje i traže pažnju kao mala deca.

Posebna veza između pasa i vlasnika

Stručnjaci često ističu da psi veoma brzo razvijaju osećaj sigurnosti i privrženosti prema vlasnicima, zbog čega pojedine navike podsećaju na ponašanje dece.

Kod mnogih pasa upravo večernji rituali postaju deo osećaja bliskosti i sigurnosti.

A Lusi je svojim simpatičnim ponašanjem još jednom pokazala zašto internet ne može da odoli zlatnim retriverima.