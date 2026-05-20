Lozanka Radoičić, majka Vladimira Radoičića, vojnika poginulog na Košarama, preminula je u utorak, 21. maja, u Beogradu. Iako je nosila jedan od najvećih životnih bolova – gubitak sina – ostala je simbol hrabrosti, dostojanstva i borbe za istinu o stradalim srpskim vojnicima.

Njen sin Vladimir poginuo je sa svega 19 godina, 30. septembra 1998. godine, u blizini karaule Košare, zajedno sa još četvoricom vojnika, dok su obezbeđivali državnu granicu tadašnje SR Jugoslavije i Albanije.

Nakon tragedije, Lozanka je svoj život posvetila očuvanju sećanja na sina i njegove saborce, ali i borbi da odgovorni za zločine budu kažnjeni. Godine 2007. uspela je da dođe do snimka akcije terorista tokom koje je njen sin stradao, nakon čega je započela dugogodišnju borbu za pravdu.

Prijatelji i poznanici pamtiće je kao ženu izuzetne snage i skromnosti, koja je do poslednjeg dana neumorno govorila o herojima sa Košara i trudila se da njihova žrtva nikada ne bude zaboravljena.

Sahrana Lozanke Radoičić biće održana u petak, 23. maja, na groblju Orlovača. Opelo je zakazano za 11.30 časova.