Mnogi koji koriste mikrotalasnu pećnicu primećuju čest problem — deo hrane je vreo, dok je drugi i dalje hladan, a ponekad se desi i da je tanjir neprijatno vruć za držanje. Ova situacija najčešće nije kvar uređaja, već posledica načina na koji je hrana raspoređena i kako se podešava zagrevanje.

Stručnjaci objašnjavaju da pravilna priprema jela pre podgrevanja igra ključnu ulogu u tome koliko će hrana biti ravnomerno zagrejana.

Kako mikrotalasna zapravo greje hranu?

Mikrotalasna pećnica funkcioniše tako što zagreva molekule vode u hrani. Kada je hrana neravnomerno raspoređena ili previše zbijena, mikrotalasi ne mogu da prodru podjednako u sve delove jela.

Zbog toga se dešava da jedan deo bude pregrejan, dok drugi ostane hladan. Istovremeno, tanjir može da upije deo energije i postane znatno topliji od same hrane.

Najčešća greška: previše hrane na jednom mestu

Jedan od glavnih razloga neravnomernog zagrevanja je to što se hrana stavlja u debljem sloju ili gomila u sredini tanjira.

Stručnjaci savetuju da se hrana rasporedi u tankom, ravnom sloju, jer se tako omogućava bolji protok mikrotalasa i ravnomernije zagrevanje.

Dodatni savet je da se jelo po potrebi promeša na polovini vremena zagrevanja, kako bi se temperatura izjednačila.

Kako pravilno koristiti mikrotalasnu?

Pravilna upotreba mikrotalasne ne samo da poboljšava kvalitet zagrevanja, već i štedi vreme i energiju.

Stručnjaci preporučuju sledeće:

rasporediti hranu u tankom sloju

napraviti oblik prstena, tako da sredina tanjira bude prazna

povremeno promešati hranu tokom zagrevanja

Ovakav raspored omogućava ravnomernije širenje mikrotalasa i bolje zagrevanje celog obroka.

Da li treba koristiti poklopac?

Poklapanje hrane može biti korisno, ali treba izbegavati klasičnu foliju ili neadekvatne poklopce.

Umesto toga, preporučuju se posebni poklopci za mikrotalasne pećnice koji sprečavaju prskanje hrane, ali i dalje omogućavaju cirkulaciju pare i toplote.

Neravnomerno zagrevanje hrane u mikrotalasnoj najčešće je posledica lošeg rasporeda, a ne samog uređaja. Uz nekoliko jednostavnih navika, moguće je dobiti ravnomerno zagrejano jelo i efikasnije koristiti mikrotalasnu.