Vlada Velike Britanije odlučila je da ublaži stroge sankcije na rusku naftu koja se prerađuje u dizel i mlazno gorivo u trećim zemljama zbog rasta cena, a ta odluka danas stupa na snagu.

Odluka ujedno predstavlja i odgovor na zabrinutost zbog snabdevanja određenim gorivima zbog efektivne blokade ključnog plovnog puta - Ormuskog moreuza od početka rata između SAD-a i Izraela s Iranom, piše BBC.

Takođe, ukinute su i neke sankcije koje se odnose na transport ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG).

Ublažavanje sankcija, dodaje BBC sada će efektivno omogućiti uvoz mlaznog goriva iz Indije, koja je ranije bila ključni dobavljač za Veliku Britaniju i Evropu, a velike količine ruske sirove nafte se rafinišu u Turskoj.

Nova pravila za sankcionisanje prerađene naftne derivate biće "neograničenog trajanja", iako će se periodično preispitivati ​​i mogu da se menjaju ili ukinu, saopštila je vlada.

Velika Britanija je takođe izdala vremenski ograničenu licencu koja pokriva pomorski transport LNG i srodne usluge u skladu sa pravilima sankcija Rusiji, a važi do 1. januara.

Britanski ministar finansija Dan Tomlinson rekao je za BBC da se "mala, specifična" i "vremenski ograničena" promena uvodi kako bi se "zaštitila bezbednost snabdevanja zaista važnim osnovnim dobrima u ekonomiji, kao što je mlazno gorivo".

"Iako je vlada ostala nepokolebljiva u svojoj posvećenosti podršci Ukrajini morala je da donese ispravne i razumne odluke kada su u pitanju vitalni proizvodi kako bi mogla da podrži porodice širom zemlje koje se bore s troškovima života", rekao je on.

Kako se navodi cene mlaznog goriva u Evropi su se više nego udvostručile nakon početka rata, ali su sada otprilike upola veće, dok cene na benzinskim pumpama u Velikoj Britaniji nastavljaju da rastu.

Godinama je, navodi se, Velika Britanija predvodila međunarodne napore da izvrši ekonomski pritisak na Rusiju zbog njenog rata protiv Ukrajine, pa je tako u oktobru čak najavila da planira da zabrani naftne derivate, poput dizela i mlaznog goriva, koji su rafinisani iz ruske sirove nafte u trećim zemljama, prenosi Tanjug.

