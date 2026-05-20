Juče, 19. maja oko 20.50 časova, u Susedgradu, u Ulici Velimira Škorpika, u zlataru koja se nalazi u okviru tržnog centra King Cross, dvojica za sada nepoznatih počinilaca izvršila su oružanu pljačku nad 59-godišnjom radnicom i ukrala nakit, saopštila je policija.

Visina materijalne štete još nije utvrđena, dok je kriminalistička istraga u toku.

Prema rečima čitateljke lista „24 sata“, koja je prisustvovala događaju, dve osobe sa crnim motociklističkim kacigama upale su juče oko 20.50 časova u zlataru neposredno pred zatvaranje i počele da razbijaju staklene vitrine.

Sve su demolirali i odneli zlato koje su ukrali. Izašli su na izlaz odmah pored zlatare, a pošto su plen nosili u rukama, deo nakita im je usput ispao. Kada su izašli iz tržnog centra, seli su na motore i pobegli – ispričala je čitateljka.

