Policija iz Dervente je juče, 19. maja, uhapsila B.N. iz ovog grada jer se sumnjiči da je kratežom ispalio hitac i povredio dve osobe.

Iz Policijske uprave Doboj saopštili su da su juče uhapsili navedeno lice jer se sumnjiči da je izvršilo krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

"Navedeno lice se sumnjiči da je istog dana u garaži porodične kuće na području grada Dervente, prilikom rukovanja prepravljenom puškom takozvani 'kratež', ispalilo hitac usled čega su dva prisutna lica zadobila povrede u predelu nogu", naveli su iz policije.

Dodali su da je jedno povređeno lice prevezeno u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci radi pružanja lekarske pomoći, dok je drugo lice zadobilo lake telesne povrede.

"O svemu navedenom je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju", istakli su iz policije.

