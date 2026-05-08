Po optužnici Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, J. V. (59) je pravosnažno osuđena na uslovnu kaznu zatvora od šest meseci sa rokom provere od dve godine, jer je u selu Tešić otrovala veći broj pasa i bacila ih u bunar.

Kako je za Tanjug potvrdio portparol tog tužilaštva Vladimir Ćurčić, na presudu nisu izjavljene žalbe u zakonskom roku, tako da je presuda postala pravosnažna.

Ona je osuđena za izvršenje krivičnog dela ubijanje i zlostavljanje životinja.

Prema navodima iz optužnice, ona je na jedan plac postavila hranu sa otrovom, koju su psi jeli, a nakon što su uginuli ona je njihova tela bacala u bunar.

Podsetimo, jeziv prizor sredinom marta zatekao je meštane u selu Tešica kod Aleksinca, kada su u bunaru iz kojeg se snabdeva gotovo celo selo pronađeni leševi pasa za koje se sumnjalo da su otrovani.

Da tragedija bude još veća, prizor je prvi ugledao četrnaestogodišnji dečak, koji je krenuo u potragu za nestalim psom svog komšije.

