Dodaje da uvek nudi dve opcije: ili da putnik uđe bez psa, ili da otkaže vožnju. U tom slučaju on čeka pet minuta kako bi putniku bila naplaćena naknada za otkazivanje, a on ne bi bio na gubitku. Ipak, tvrdi da i dalje dolazi do rasprava sa putnicima.

Objava je izazvala mnogo reakcija. Deo korisnika je podržao vozača i naveo da vlasnici pasa treba unapred da računaju na dodatne troškove i organizaciju prevoza.

„Ako imaš psa, moraš da računaš na komplikacije i dodatne troškove“, napisala je jedna korisnica.

Posebno je pažnju privukao iznos od 200 evra. Dok su neki smatrali da je previsok, drugi su ga videli kao namerno postavljen da bi odvratio putnike.

Vozač je objasnio da mu se ne isplati da prevozi pse zbog vremena koje gubi na čišćenje vozila, navodeći da je ranije imao loše iskustvo kada je izgubio sat vremena rada.

Važno je da Uber i Bolt u Hrvatskoj imaju posebnu kategoriju „Pet“, namenjenu prevozu putnika sa kućnim ljubimcima. Ta opcija je nešto skuplja od standardne vožnje, a vozači sami biraju da li žele da je uključe.

Problem nastaje kada putnici namerno ne koriste tu opciju, bilo da bi uštedeli ili zato što nema dostupnih „Pet“ vozača, pa tada dolazi do nesuglasica.

Ova pravila ne važe za službene pse vodiče, koje svi vozači moraju da prihvate bez dodatne naknade, prenosi Večernji.

Jedan od komentara na kraju je sve sažeo: „Problem nije samo pas, nego i način na koji vlasnici to nameću drugima.“