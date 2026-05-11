Mlada ljubiteljka pasa i trenerka Lucy Lou objasnila je šta zapravo znači kada vas pas dodirne šapom, posebno dok ga mazite.

„Da li ste znali da je dodirivanje šapom dok ga mazite zapravo način na koji vam pas uzvraća ljubav? Kada stavi šapu na vas, to je znak da vas voli i da vam veruje“, rekla je ona.

Stručnjaci sa portala PetMD potvrđuju da je to tačno, ali ističu da to nije jedino što pas pokušava da vam kaže. Psi koriste šape iz mnogo razloga – tapkanje, guranje i slični pokreti deo su njihove prirodne komunikacije.

Takvo ponašanje je instinktivno i počinje još dok su štenci. Šapama traže mleko od majke i na taj način komuniciraju sa okolinom. Vrlo brzo nauče da će im šapa pomoći da privuku pažnju i dobiju ono što žele, jer ljudi uglavnom reaguju na taj gest.

Stručnjaci iz PetMD-ja objašnjavaju da pas možda želi vašu pažnju kada vas dodiruje šapom.

„Teorija je da pas koristi šapu kako bi pokazao neku nezadovoljenu potrebu. Ljudi često podstiču ovakvo ponašanje tako što mu daju ono što traži“, navode stručnjaci.

Ipak, upozoravaju da nije svako pružanje šape znak da pas traži pažnju, pa je važno obratiti pažnju i na druga ponašanja.

Posmatrajte kako se pas ponaša kako biste procenili da li je pod stresom, da li želi napolje, gladan je, nervozan ili mu je jednostavno potrebna bliskost.

Stručnjaci potvrđuju i da je dodirivanje šapom jedan od načina na koji psi pokazuju ljubav.

„Kada pas drži šapu na vašoj ruci dok ga mazite, to znači da oseća ljubav. Pošto mu pružate prijatnu reakciju, vi postajete povezani sa pozitivnim emocijama vašeg psa“, objasnili su.