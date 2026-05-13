Video je nasmejao mnoge i postao pravi internet hit.

U videu se može videti kako mačka u početku mirno posmatra svoju vlasnicu dok ona izvodi razne joga poze. Ali čim se žena namestila u položaj gde su joj leđa bila ispravljena, mačka je iskoristila priliku, skočila na nju i udobno se smestila.

Vlasnica ju je nežno podigla i poljubila, a zatim je nastavila da vežba. Mačka, međutim, nije odustala i ponovo joj je skočila na leđa, ovog puta se sklupčavši kao da će da odspava. Čak i tokom poze mosta, prešla ga je bez ikakvih problema, nastavljajući da učestvuje u treningu na svoj način.

Uglavnom, mačka je koristila svaku priliku tokom treninga da skoči na svoju vlasnicu i da se udobno namesti na njoj, što je oduševilo i nasmejalo sve koji su pogledali video.

Korisnici TikToka bili su oduševljeni duhovitim trenutkom. „Volim kada se mačke uključe u naše aktivnosti“, napisao je jedan korisnik, dok su drugi hvalili mačjinu „gracioznost“. „Svaka ravna površina je mesto za sedenje“, komentarisao je drugi.

Neki su se čak i šalili na račun mačje upornosti. „Vaš instruktor joge vam je zaista posvećen“, glasio je jedan komentar. „Kao da kaže: 'Da proverim vaše držanje'.“