Užasavajući prizor zatekao je, oko 19 časova građane u blizini Železničke stanice u Zemunu, gde je na šinama pronađeno telo mlađe devojke.

Ljudi koji su se zatekli na mestu događaja bili su slomljeni i zatečeni prizorom, te su odmah alarmirali policiju i Hitnu pomoć, rekli su za Telegraf. Ekipe Hitne pomoći su po dolasku mogle samo da konstatuju smrt devojke

Pretpostavlja se da je devojku pregazio voz, ali se ne znaju okolnosti koje su prethodile tragediji, a ne isključuje se da je reč o samoubistvu.

