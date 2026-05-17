Ono što se dogodilo Daču i Šaron Hogat predstavlja pravu noćnu moru.

Nestajala je hrana, stvari nisu bile na istom mestu

Predmeti poput krofni i jabuka nestajali bi iz njihove kuhinje dok su bili napolju, a bili su zbunjeni i nakon što su pronalazili stolice tamo gde ih nisu ostavili.

„Ušao sam tražeći svoje radne cipele. Uvek ih ostavljam pored zadnjih vrata. Mojih radnih cipela je nestalo“, rekao je Hogat. „Pitao sam ženu da li ih je bacila, i nije. Vremenom smo primetili da su stolice pomerane po kući. Primetili smo da nedostaje deo zaliha hrane iz kuhinje.“

Tek kada su potražili pomoć ćerke Šeris i njenog supruga Marka Gregorija, počela je da se razotkriva istina o tome šta se dešava u njihovom domu.

Šok otkriće

Jednom prilikom odlučili su da naprave zasedu. Stariji bračni par je izašao iz kuće, a zet je odlučio da istraži šta se dešava u kući.

„Uzeo sam palicu i pištolj za svaki slučaj“, rekao je Gregori. „Nisam znao šta da očekujem.“

Dok su roditelji bili u crkvi i napravili su zastrašujuće otkriće, ugledavši Lendisovu nogu kako viri ispod stepenica podruma. Na kraju, Gregori je uspeo da ga izvuče uljeza bejzbol palicom, nakon čega je par brzo pozvao 911 i naterao policiju da ga odvede.

Uljez se krio u kući nekoliko dana

Međutim, uprkos kasnijim video snimcima na kojima je Lendis šetao po kući bez majice, porodica je primetila da nije poneo ništa vredno i da je možda samo tražio sklonište nakon perioda ekstremnih vremenskih uslova. Bio je u kući samo nekoliko dana.

„Ne mislim da je pokušavao da bude loš momak“, rekao je Gregori. „Bilo je mnogo prilika gde je mogao da uzme stvari. Izgledalo je kao da je samo pokušavao da se skloni od lošeg vremena, pokušavajući da preživi.“

Čak se navodno izvinio na izlasku, a Čeris je sugerisala da je rekao: „Recite svojima da mi je zaista žao i da deluju kao zaista fini ljudi.“

„Nismo ljuti na ovog čoveka“, rekao je Hogat. „Žao mi je čoveka. Drago mi je što smo shvatili da neko živi u kući jer je ovo moglo da traje mnogo duže nego što jeste.“

Lendisa je uhapsila kancelarija šerifa okruga Vajt. Njegova kaucija je određena na 15.000 dolara, piše Lad Bible.