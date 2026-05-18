Neobična priča sa TikToka izazvala je brojne reakcije nakon što je jedan muškarac otkrio da bivša vlasnica njegove kuće ni pet godina nakon prodaje nije prestala da dolazi na imanje.

Kako tvrdi, žena redovno obilazi dvorište kako bi proverila biljke, a situacija je postala još bizarnija kada ju je jednog dana zatekao sa lopatom u rukama.

Dolazila bez najave da proverava dvorište

Muškarac je celu priču podelio na svom TikTok profilu „VoiceAndVigor“, gde je objasnio da je kuću kupio pre pet godina, ali da se bivša vlasnica očigledno nikada nije potpuno odvojila od svog nekadašnjeg doma.

„Uvek je bila veoma zabrinuta za dvorište… naše dvorište“, rekao je kroz smeh u videu.

Prema njegovim rečima, žena je godinama dolazila bez najave, obilazila baštu i podsećala ga da zaliva biljke.

Šokirao se kada ju je video sa lopatom

Situacija je postala još čudnija kada ju je jednog dana ugledao u dvorištu sa lopatom. Nije joj odmah prišao, ali je ubrzo primetio da jedna biljka više nije na svom mestu.

„Dogodila se krađa biljke. Koga sad da zovem?“ našalio se u snimku.

Iako bi mnogi u takvoj situaciji burno reagovali, deluje da njega cela priča više zabavlja nego što ga uznemirava.

Internet se podelio oko ove priče

Video je brzo postao viralan, a korisnici TikToka odmah su zauzeli različite strane.

Jedni smatraju da bi trebalo da zabrani bivšoj vlasnici pristup imanju, dok drugi veruju da je reč o emotivnoj vezanosti za kuću i baštu.

„Očigledno je veoma vezana za te biljke“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su komentarisali da je biljke trebalo da ponese sa sobom još kada je prodala kuću.

„Bežala je sa biljkom kao sa mesta zločina“

Priča je dobila novi obrt kada je muškarac objavio još jedan video u kojem uzima biljku nazad i trči kroz dvorište držeći je u rukama, kao da beži sa mesta zločina.

Nije potpuno jasno da li je reč o stvarnoj situaciji ili humorističnom sadržaju napravljenom za društvene mreže, ali su komentari nastavili da se nižu.

Mnogi su se šalili da je bivša vlasnica možda član porodice, dok su drugi ovu situaciju nazvali „novim nivoom komšijskih odnosa“.

Ipak, pravno gledano, prodajom kuće novi vlasnik preuzima i dvorište, kao i sve što se trajno nalazi na placu — uključujući i biljke.