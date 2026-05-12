Naslov komičnog videa je - border koliji kada nemaju ovce u stadu da ih čuvaju.

U njemu pas kruži oko mačke, što je instinktivno ponašanje za ovu rasu. Video je nasmejao mnoge i imao mnogo lajkova i komentara.

Inače, rasa border koli potiče od ovčarskih pasa na Britanskim ostrvima, a razvijena je na granici Engleske i Škotske (po tome je i dobila ime). Ovaj pas je ostao veran svom poreklu kao izdržljiv, marljiv, radni pas.



Sredinom 19. veka, kraljica Viktorija se veoma zavolela ove rase i verovatno je doprinela njenom nasleđu kao idealne rase pasa za čuvanje ovaca. Tokom godina, border koli je održao svoju reputaciju veoma inteligentnog čuvara stada. Rasa je počela da se gaji u Australiji i Novom Zelandu u prošlom veku. Border koliji su bili veoma uspešni u čuvanju stada.Ovu rasu ne treba mešati sa australijskim ovčarem, koji je još jedna rasa za čuvanje stada. Iako slični po ličnosti, ovi psi se razlikuju kada je u pitanju izgled i istorija.





Border koli će pokazivati tipično ponašanje za čuvanje stada gurajući i grickajući ljude i druge kućne ljubimce kako bi ih doveo u red. Ako imate više kućnih ljubimaca, to može dovesti do sukoba.

Važno je razumeti da su border koliji izuzetno energični psi. Ovoj rasi je potrebno mnogo vežbanja i aktivnosti kako bi telo i um bili zauzeti i u dobroj formi, piše sprucepets.